Fórmula Carlos Sainz: "Señalar nunca es bueno en un equipo que quiere luchar por el próximo Mundial"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Nunca se puede estar satisfecho y menos en una temporada donde me han pasado todo tipo de cosas. Ha llegado mi primera victoria, ha habido muchos podios, muchos momentos buenos, pero ha habido de todo. Ha habido 'ceros' al principio que me descolgaron mucho del Mundial. Y cuando todo empezaba a ir mejor, llegó el 'cero' en Austria, cuando se me quemó el motor, y perdí un poco de comba. En general, tampoco puedo estar descontento, seguro que nos sirve para intentarlo el año que viene con mejor experiencia", señaló Sainz sobre estas primera 16 carreras en una entrevista a Europa Press en un evento de Estrella Galicia 0,0.

El madrileño, que está inmerso en su segundo curso en Ferrari, prefirió no ponerle una nota a su rendimiento, aunque reconoció que "ha sido un año difícil de gestionar mentalmente". "Empezamos con bajo, luego el alto de Silverstone, después el bajo de Austria... Ha sido un poco montaña rusa, pero en la carrera de un piloto siempre habrá años mejores y otros más difíciles. Este me dará experiencia, es el primero que he tenido la oportunidad de luchar por victoria y el Mundial, seguro que aprenderé muchísimo", recalcó optimista.

"Austria fue un momento clave para mí, venía de tres podios consecutivos, estuve en la lucha por la victoria y perder ahí 18 puntos seguros... Y la obligación de tener que penalizar en Francia y Monza caló un poco la progresión que llevaba. A pesar de esos momentos difíciles, sigo yendo mejor, estoy cada vez más cómodo y los resultados están llegando", recordó Sainz como el momento más complicado para él, de cara a luchar por el título.

En esta segunda temporada en la escudería italiana, el español ha tenido que abandonar en cuatro ocasiones, mientras que se ha subido al podio en siete, con tres terceros puestos, dos segundos y una victoria, en Silverstone, la primera de su carrera deportiva. "Te genera, sobre todo, motivación y ganas porque pase. Quería que pasase lo antes posible, y me ha dado la energía y las ganas de que la segunda pase lo antes posible", explicó.

"NOS HEMOS MARCADO EL OBJETIVO DE SER MÁS PERFECTOS EN ESTAS 6 CARRERAS"

"Después de probar la primera (victoria) ya sabes cómo te sientes. Nunca llegué a sentir tanta frustración como cuando estás peleando por un resultado bueno y pasa cualquier cosa", reflexionó sobre problemas mecánicos y de estrategia que le impidieron estar en la terna por más triunfos.

Para la recta final del Mundial de 2022 -Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi-, Sainz reveló que su objetivo y el de Ferrari es "ser más perfectos y aprender para el año que viene". "2023 puede ser una gran oportunidad ante dos grandes equipos que son Red Bull y Mercedes", comentó.

Aunque reconoció que el nivel mostrado por el neerlandés Max Verstappen este año es "de 10". "Si quieres ganarles tienes que hacerlo perfecto, eso nos marcamos como objetivo", remarcó, porque el vigente campeón "tiene delante a un equipo como Ferrari que intentará plantarle cara en cada carrera", además de Mercedes, con "un nivel alto en esta segunda parte de temporada".

Y uno de los aspectos que está trabajando el madrileño para seguir mejorando es su ritmo en la carrera, el "desafío" de esta temporada. "Hay coches que por alguna razón te dan mejor 'feeling' en clasificación y en carrera tienen cosas que tienes que aprender o saber llevar mejor, tienes que llevar el coche a tu terreno y ese es un trabajo que no se puede cambiar en una carrera. Cada año siempre hay una cosa en la que tiene que mejorar", explicó.

Finalmente, Sainz valoró la decisión del también español Fernando Alonso, actualmente piloto de Alpine, que cambiará de aires rumbo a Aston Martin la próxima temporada, después de protagonizar uno de los 'culebrones' del verano.

"Me pilló de vacaciones, no lo seguí mucho. Veo a Fernando con ganas y tranquilo con su nuevo proyecto. Aston Martin tarde o temprano tendrá que estar ahí arriba, tiene el presupuesto, la gente y la capacidad. Espero por Fernando, que sea lo antes posible", sentenció.