La ministra de exteriores de Australia critica las amenazas nucleares "desesperadas" de Putin

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"No podemos aceptar una situación en la que los países grandes determinen el destino de los países más pequeños. Es por eso que la invasión ilegal e inmoral de Rusia a Ucrania no puede normalizarse y no puede minimizarse", ha afirmado la senadora Wong que ha asegurado que lo contrario sería asumir que un territorio de mayor tamaño decidiese si el otro tiene derecho a existir.

En este sentido, ha demandado a China y a la comunidad internacional que "aumenten la presión sobre Moscú" para que ponga fin a la invasión iniciada en el mes de febrero. Aunque también ha reivindicado el papel de Australia en la resolución del conflicto, que no se debe relegar a las grandes potencias, según recoge ABC News Australia.

"Australia siempre ha buscado un mundo sin armas nucleares y redoblaremos nuestros esfuerzos para lograr este objetivo y fortalecer el régimen de no proliferación", ha asegurado, tras recalcar la importancia de la colaboración internacional para hacer que Rusia rinda cuentas.