'Marlowe', con un "papel soñado" para Liam Neeson, clausura el 70 Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 24 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, Jordan acompañado de parte del equipo de la película, los actores Lia Neeson y Diane Kruger y los productores Patrick Hibler, Gary Levinsohn, Alan Moloney y Patrick Muldoon han presentado 'Marlowe', que se proyecta esta noche en la gala de clausura del festival en Sección Oficial fuera de concurso.

'Marlowe' narra la historia de una bella y rica heredera, interpretada por Kruger, que a finales de los años 30 contrata al detective Phillip Marlowe, personaje creado por el escritor Raymong Chandler al que da vida Neeson, que busque a su antiguo amante, que ha desaparecido. La película es una adaptación del libro 'La rubia de ojos negros', novela con la que el escritor John Banville prolongó la carrera de Marlowe tras fallecer Chandler.

Jordan ha explicado que el productor Alan Moloney compró los derechos del libro de Banville y quiso rodar sobre un personaje como Marlowe, "al que una mujer guapísima para buscar a su amante para poderle matarlo, eso no lo había visto nunca antes". "Fue un gran viaje pasar a través de esta historia", ha destacado, y hacerlo, además, con "un director de fotografía como Xavi Giménez".

El cineasta ha explicado que tuvieron que "inventar una ciudad imaginaria", porque aunque la historia se localiza en Los Ángeles (Estados Unidos) rodaron en Barcelona. Además, "Los Angeles de aquella época ya no existen", ha señalado. A su juicio, "para hacer una película que funciona tienes que reinventar la imagen y cuando encontró al diseñador y el cinematógrafo, crearon "un paisaje casi de ciencia ficción", ha explicado.

Respecto a Neeson, con el que ha rodado cuatro títulos, ha destacado que "siempre ha sido actor extraordinario, con una presencia extraordinaria" y "un aura icónica". "Fue maravilloso que interpretara este papel", ha subrayado. También se ha referido a otra actriz en el reparto, la mítica Jessica Lange, que "afortunadamente" aceptó el papel y con la que quería trabajar "desesperadamente".

Por su parte, Kruger entre risas ha afirmado que lo que le atrajo de su personaje fue el "querer matar a mis amantes". "Me encantaba esta película, ya no se hacen tanto", además, de "la oportunidad de trabajar con Neil que es encantador y divertido", ha confesado. La actriz ha apuntado que "sabía que iba a rodar algo clásico con un giro inesperado" y lo pasó "genial" en el rodaje.

Neeson, preguntado por su papel de Qui-Gon Jinn, maestro jedi que encarnó en el 'Episodio I, La amenaza Fantasma' de Star Wars, en la escena final de la serie 'Obi-Wan Kenobi', el actor ha confesado, "avergonzado", que se lo pensó porque es "un poco snob en cuanto a la televisión", pero a la vez "no quería que nadie más interpretara ese papel". "Además, estaba encantado de estar con Ewan Mc Gregor que es un amigo y nos teníamos que poner al día", ha recordado, para añadir que "fue maravilloso interpretar ese papel y fueron tres frases".

"El mundo que creó George Lucas fue extraordinario", ha reconocido. El intérprete, que en tres semanas comenzará un nuevo rodaje en Boston (Estados Unidos), ha afirmado que el de Phillip Marlowe es "un personaje soñado". "Ha habido actores extraordinarios que lo han interpretado, como Humprey Bogart", ha recordado, al tiempo que ha confesado que "nunca" había leído a Chandler y "devoré sus libros".

"Me parecieron extraordinarios, acababa uno y empezaba otro", ha señalado. Además, ha apuntado que no se sintió intimidado por el director, con el que ha trabajado cuatro veces, ni por el personaje. "El elenco de actores fue maravilloso eso sí intimidaba", ha añadido.

A preguntas de la prensa sobre su retirada del proyecto de película sobre Abraham Lincoln, 'Lincoln' de Steven Spielberg, Neeson ha apuntado que pasó "cuatro años estudiando y documentándose" sobre el decimosexto presidente de Estados Unidos y sigue leyendo sobre él.

"SE ME HABÍA PASADO EL ARROZ"

"Cuando falleció mi mujer hicimos una lectura en Nueva York del guión de Tony Kushner, que aborda "los ocho meses que transcurrieron hasta que Lincoln consiguió la emancipación del pueblo negro", aunque a él le hubiera gustado que se abordara toda su historia, porque "los americanos no la conocen" y es "impresionante", ha recordado.

Según ha contado, en aquella lectura sintió que "se me había pasado el arroz", que "no encajaba ahí". "Me estaba superando la muerte de mi mujer y dije que no era para mí", ha confesado. Además, Daniel Day-Lewis "hizo un papel extraordinario y la película fue maravillosa".