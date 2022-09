Podemos ve "encallada" la negociación de PGE por desacuerdos en gasto militar, conciliación y vivienda

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado está "encallada" por las diferencias en torno al gasto militar, las medidas de conciliación y la nueva Ley de Vivienda, según ha reconocido el portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Echenique.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de RNE, y recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su voluntad de que la Ley de Vivienda esté aprobada antes de las nuevas cuentas públicas.

En la entrevista, Echenique ha lamentado que sea la tercera vez que esta regulación tenga que abordarse para sacar adelante los Presupuestos y ha vuelto a defender la necesidad de hacer efectiva la regulación de los precios de los alquileres.

"No nos parece bien y por eso insistimos tanto al PSOE. No entendemos por qué no ha ido más rápido y facilitado que esta norma esté vigente antes. Es un problema de magnitud para la ciudadanía", ha reivindicado Echenique.

NO ES "SENSATO" INVERTIR EN TANQUES

En el caso del gasto militar, el portavoz de Unidas Podemos apela a la situación de crisis de precios y las dificultades derivadas de la subida de tipos para esquivar el aumento en Defensa. "Toda la inversión pública que pueda ir a proteger a las familias y pequeñas empresas es bienvenida, y aumentar el gasto en tanques o aviones no nos parece sensato", ha esgrimido.

Finalmente, Echenique ha señalado que hay propuestas relacionadas con la mejora de la conciliación en los hogares, como un cheque de ayuda a la crianza de 100 euros por niño o niña, que su socio no contempla y que, por tanto, no está incluido en el proyecto.

"Elementos importantes", ha dicho Echenique, por los cuales considera que PSOE y Unidas Podemos no están "cerca del acuerdo". Incluso tras el anuncio del Ministerio de Hacienda y Función Pública de impulsar un nuevo gravamen con el que elevar la tributación de las grandes fortunas, algo que considera "una buena noticia".

"LA DERECHA NO HACE PRISIONEROS, DEBEMOS SER MÁS RÁPIDOS"

En este sentido, ha celebrado que sus propuestas "se acaben aceptando", pero también ha mostrado su deseo de "no tener que decir dentro de cinco meses que Unidas Podemos tenía razón" con otras medidas rechazadas ahora, como la limitación de las hipotecas de tipo variable.

"En el lado de los progresistas debemos ser más rápidos y valientes", ha dicho, señalando que cuando gobiernos del PP como los de la Comunidad de Madrid o Andalucía "deciden proteger a aquellos a los que se deben, no piden permiso, no piden perdón ni hacen prisioneros".

PROPUESTAS SIN "COPYRIGHT"

Echenique ha esgrimido que sus propuestas "no tienen 'copyright'", sino que "son demandas de sentido común", por lo que ha indicado que al final "se produce un debate público y las cosas se acaban decantando y cayendo por su propio peso".

Respecto a las características del impuesto, el portavoz de Unidas Podemos ha reiterado que su intención es que no sea temporal, como plantea Hacienda, sino permanente, como parte del nuevo sistema tributario tras la necesaria reforma fiscal, y para afrontar "una acumulación de la riqueza en los países modernos" que, a su juicio, "es inaceptable": "Genera mucha desigualdad y socava el Estado del bienestar", asevera.

"Somos conscientes de que estamos en una situación excepcional, pero este debate viene de atrás. (Isabel Díaz) Ayuso ya estaba haciendo 'dumping' fiscal antes de que Putin invadiera Ucrania", ha argumentado Echenique.

Respecto a cómo debe abordarse este impuesto, Echenique ha recordado que la propuesta de Unidas Podemos planteaba gravar a fortunas superiores a los 10 millones de euros con el fin de establecer un mínimo no bonificable, pero que con ella buscaba un mínimo de recaudación.

"No puede ser que haya impuestos, como el de Patrimonio, que permitan llevarlo a cero porque eso es una competición a la baja para ver quién se lleva a los millonarios a su territorio, y acaba socavando el esto de bienestar en el conjunto del país", ha declarado, asegurando estar "abierto a debatir los detalles" con el PSOE para alcanzar un acuerdo.