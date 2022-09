Protestan médicos de Tlaxcala por condiciones laborales en las que trabajan

Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos de la Secretaría de Salud de Tlaxcala (Sesa), se manifestaron en contra de la política de austeridad que impuso el Gobierno estatal, porque consideran los expone a agresiones por parte de los pacientes que también reclaman insumos médicos y medicamento.

La movilización del sector médico inició desde la semana pasada con la protesta en diferentes hospitales públicos que administra la Sesa, luego tomaron la sede de la dependencia y hoy marcharon al zócalo de Tlaxcala y realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno.

Los trabajadores de la salud aseguraron que no cuentan con suficiente anestesia, guantes, medicamentos, material de curación quirúrgico, y además de ello, reciben alimentos podridos con los que deben diseñar la dieta de los enfermos.

Protesta de médicos en Tlaxcala. Foto: especial

Armando Romero Xochicale, especialista de cirugía general del Hospital de la Mujer, remarcó que agotaron los canales de comunicación y administración interna de la Sesa para notificar al titular, Rigoberto Zamudio, sobre las condiciones precarias de trabajo y “la crisis de insumos” que perjudican tanto el personal médico como a los pacientes.

Sin embargo, al no encontrar una respuesta ni solución positiva, decidieron manifestarse con la movilización de la base trabajadora de todos los hospitales públicos de Tlaxcala, centros de salud, laboratorios, el Centro de Transfusión Sanguínea y hasta del centro antirrábicos donde tampoco hay insumos.

“El gobierno de la Cuarta Transformación no le dio la debida importancia a un problema que pudo haberse atendido demostrando con ello que su gobierno carece de estrategias para enfrentar dicha problemática”, expuso Romero Xochicale a través de un altavoz desde el que dirigió un mensaje a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En conjunto, médicos, enfermeras, trabajadores administrativos exigieron la renuncia del secretario de salud, así como de Lizeth Romero Gaytán, Julio César Meneses, responsables de los procesos de administración de insumos médicos en el sector público de la Sesa.

“Fuera, fuera”, “Lorena escucha, estamos en la lucha”, arengaban los manifestantes, quienes también acusaron corrupción y presunto conflicto de intereses en las compras de medicamentos e insumos médicos.

El profesional de la salud aseveró que como consecuencia de la falta de medicamentos y demás insumos, son los familiares de los pacientes quienes tienen que costear esas compras, muchas veces fuera de su alcance.

Dijo que el movimiento de los médicos en Tlaxcala no es un capricho de la secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 27, sino un reclamo de los trabajadores y de los pacientes quienes han recurrido a las redes sociales para exhibir video sobre la precariedad en los hospitales públicos de la entidad.

Luis Torres Barrera, médico del Centro de Salud Urbano de Calpulalpan, reveló que esa región no hay insumos médicos para atender a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, cáncer, insuficiencia renal.

“No tenemos guantes, suturas, apósitos, no hay en el centro de salud equipo para esterilizar el material, no hay para desinfectar el material, los trabajadores de intendencia no cuentan con trapeadores, guantes, cubetas, no hay tóner para que los médicos impriman sus notas médicas, o hay equipos de cómputo útiles y el que hay ya está obsoleto, no hay ni siquiera lámparas y tenemos que trabajar a oscuras, no hay medicamentos, no hay insulinas, y muchos pacientes tienen que comprarlos”, sostuvo.

