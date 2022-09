Víctor Hugo Morales: "Era imposible imaginar las cosas que pasaron con mi relato del gol de Maradona"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Pasaron cosas y era imposible imaginar ese día cuando yo terminé mi relato. No había redes sociales en ese momento, entonces el giro no fue tan rápido como esto que sucede ahora, que de mediodía a la noche el mundo parece distinto con lo que mueven las redes sociales. Yo creo que cuando llegué a Argentina de vuelta empecé a tomar dimensión por lo que la gente me hablaba del relato", declaró Morales en una entrevista a Europa Press.

Poco a poco, el narrador fue dándose cuenta de que había dejado un legado que todavía hoy le acompaña. "Después me daba cuenta de que colegas que no tenían nada que ver conmigo pasaban el gol en sus radios, que no eran de mi equipo, y esto significaba que era especial, que estaba mereciendo un respeto que excedía las naturales vanidades y celos que tenemos en la profesión, y me dije 'Esto salió mejor de lo que yo pensaba, esto va a tener en mi vida alguna gravitación'", relató.

"Y después pasó de todo, pasó que hay canciones que toman la letra de Diego, anoche el coro de la ciudad de Córdoba, que es de los más importantes, un coro, cantó la letra del gol, y hay tres o cuatro canciones mínimamente que yo conozco que están hechas", añadió Morales, que ha quedado para siempre unido al segundo gol que anotó Diego Armando Maradona contra Inglaterra, el mismo día que se produjo la famosa 'mano de Dios'.

A pesar de haber estado en el Estadio Azteca durante la final del Mundial 1986, el periodista no había estado tan cerca de la camiseta de Maradona como durante la recepción de la misma el pasado mes de agosto en Madrid, donde estará expuesta en el museo de Legends. "Yo no lo vi aquel día, yo estuve en mi tribuna transmitiendo y Diego haciendo su vida y nos fuimos por caminos distintos, yo nunca tuve una gran relación personal", reconoció.

"Amaba a Diego, quería profundamente a esa persona, nos teníamos mucho respeto en el juego natural del protagonista y el periodista. Recién lo traté profundamente en el Mundial 2014 y 2018 cuando hicimos programas juntos para Telesur y esa sí que fue una experiencia en lo humano extraordinaria porque pude descubrir la dimensión humana de Diego y para mí eso ha sido tan importante como haber conocido a aquel futbolista", aseguró Morales.

El argentino fue el presentador en el acto de llegada de la camiseta que Diego Armando Maradona vistió durante la final del Mundial 1986, que Lothar Matthäus donó a Legends, quien la expondrá en su museo del fútbol en Madrid. "Esa entrada en la leyenda permite cosas como esta, que una simple camiseta sea un acontecimiento de esta naturaleza", destacó.

El argentino tampoco olvida que se trata de "un golpe muy grande" que Qatar 2022 sea el primer Mundial tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona y posiblemente el último para Leo Messi como futbolista. "No había agregado el que es el último de Leo al hecho emocional que se suma al hecho de no tenerlo a Diego en el Mundial. Cosa de la que vamos a tomar nota en el momento de llegar", declaró.

El periodista sabe que "va a ser un dolor muy grande" el hecho de "llegar a un Campeonato del Mundo y que no esté Diego". "Me ha habitado en todos los tiempos, desde que yo hablo de Mundiales o los relato, Diego ha tenido que ver con mi vida, y que no esté ni como periodista ni como director técnico ni como jugador, que no esté de verdad, va a ser un dolor muy grande", confesó.

De cara a Qatar 2022, Morales cree que "Argentina está entre los cuatro o cinco favoritos del campeonato del mundo y después pasa cualquier cosa". "Hay siete u ocho equipos que se ganan todos los días los unos a los otros. Juegan el domingo y gana uno, juegan el domingo siguiente y gana el otro, hay que ver qué domingo te toca", opinó el periodista.

Sobre la camiseta donada por Lothar Matthäus, admite que "tiene mucho significado". "Nos pasamos la vida recorriendo museos y mirando la ropa que se puso Napoleón o que se puso Felipe II. Vivimos encantados con la posibilidad de ver cómo era entonces eso, lo que significaba y ahora podemos decir que eso estuvo envolviendo el cuerpo de Maradona, lo tuvo puesto, estaba sudada por Diego, estaba corriendo ante la mirada de millones y millones de personas y ahora está aquí", explicó.

A Víctor Hugo Morales esto le parece "un poco simple, casi es ingenuo", pero también "hay algo tan grande en todo esto que por eso existen los museos". "Por eso ahora tenemos un museo del fútbol prontamente en el que esta reliquia va a ser prácticamente la indumentaria de Napoleón, vamos a mirarla de esa manera", sentenció el periodista.