Hugo Guillamón: "Es especial ver a jugadores de la cantera del Valencia en la selección"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Recibí la llamada de la selección con mucha alegría, es algo muy bonito. Ya en marzo pude venir y repetir ahora es especial, la verdad es que estoy y la verdad es que estoy muy agradecido", señaló Guillamón a Europa Press durante la concentración del equipo en Las Rozas (Madrid).

El vasco sabe que "es normal que se hable" de sus posibilidades de estar en el Mundial de Catar "al ser la última lista" antes de la cita, pero advierte que Luis Enrique Martínez "lo bueno que tiene es que cuenta con muchos jugadores para elegir". "Hay muy buen nivel y creo que la competencia es muy alta y de aquí a que llegue el Mundial va a tener tiempo para decidir, preparar y ver los jugadores que tienen que ir", añadió.

El seleccionador ya ha explicado a Guillamón "un poco" lo que quería de él, que juega de mediocentro en su club, pero que en el combinado nacional le ve "mas de central". "En cualquiera de las posiciones estoy cómodo y donde me necesiten voy a jugar. Aquí juego más de central, pero en cualquier momento puede cambiar", indicó.

"En la selección he jugado alguna vez de mediocentro y sé un poco el estilo que quiere el míster en los partidos. Además, los compañeros que tienes al lado siempre te ayudan para estar mejor preparado en los partidos", subrayó el valencianista.

Sobre lo que les pide el asturiano a los centrales, es que sean "los primeros en superar la línea de presión e iniciar las jugadas". "Me siento cómodo, siempre me ha gustado ese estilo y en las categorías inferiores de la selección también lo hacíamos", puntualizó el jugador donostiarra.

"Ayuda", replicó preguntado sobre si el jugar de mediocentro le permite mejorar algo más esa misión de sacar la pelota desde atrás. "De mediocentro tocas más el balón, pero siempre me ha gustado el concepto de salir jugando desde atrás, de tener el balón y de controlar el juego desde la posesión", admite.

Guillamón tiene 22 años y en esta concentración forma terna de centrales con otros futbolistas jóvenes como Eric García (21) o Pau Torres (25). "Lo somos, pero al final, quitándome a mí, el resto tiene mucha experiencia y estoy seguro de que tienen un nivel muy alto porque juegan en la Liga, en Europa o en la Premier, están al nivel que exige estar en la selección", detalló el jugador del Valencia.

Para esta, es importante a nivel personal poder ser internacional. "Con ponerte la camiseta de la selección ya es una motivación enorme. Jugar contra las mejores selecciones del mundo es bonito y no todo el mundo puede hacerlo. Cada vez que venimos lo hacemos con ilusión y con las ganas de juntarnos con compañeros que no vemos todos los días, con ganas de hacer un gran papel", afirmó.

En esta última lista, el Valencia aporta cuatro canteranos, con José Luis Gayà, Carlos Soler y Ferran Torres, además de él, y con Jordi Alba, que también pasó por Paterna. "Es especial ver a jugadores de la cantera del Valencia que van dando pasos y que ahora nos volvemos a reencontrar en la selección", confiesa.

"A José le veo todos los días y con el resto tengo contacto, pero es más difícil. Nos conocemos de hace mucho tiempo, sobre todo con Ferran que he compartido toda la vida con el. Es especial y bonito para todos", agregó.

"GATTUSO ME EXPLICÓ LO QUE QUERÍA DE MÍ Y LO QUE TENÍA QUE MEJORAR"

Este verano, Soler puso rumbo al PSG, pero su marcha no supuso un cambio de rol en el Valencia. "Gattuso no me dijo nada especial cuando se fue Carlos, desde el principio me explicó lo que quería y buscaba de mí y lo que tenía que mejorar. Poco a poco voy cogiendo los matices que quiere dentro de su juego y creo que va a ir a mejor", recalcó el de San Sebastián.

"Hemos arrancado bien. Tenemos sobre todo un equipo joven con algunos más experimentados y más partidos, pero lo que nos caracteriza es que tenemos muchas ganas. El míster nos ha llenado de energía a nosotros y a la afición, tenemos muchas ganas y hambre de dejar al Valencia donde se merece y creo que vamos a hacer un gran papel", aseguró Guillamón sobre el inicio de temporada valencianista.

El centrocampista valora la llegada de Gattuso, un técnico que es "igual de intenso" en el día a día de lo que se ve en los partidos. "Es un entrenador muy cercano, muy natural y que nos exige muchísmo. Sabe del potencial del equipo y el nivel que podemos dar, nos dice que tengamos ambición y que podemos hacer grandes cosas. El equipo está bien y cómodo con él y su cuerpo técnico, han entrado muy bien en el club y esperamos hacer un gran año", expresó.

Finalmente, dejó claro que es "optimista siempre" en cuanto a su renovación con el club. "Al final tengo la confianza de la gente de mi entorno que es la que lleva esos temas y cuando haya algo concreto se hará. Siempre he dicho que lo dejo en manos de ellos, yo quiero jugar y disfrutar en el césped, que es lo que me gusta a mí", sentenció.