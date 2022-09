‘Bandit’ ofrece una mirada real al interior de un “encantador” delincuente profesional

Atracos, robos, tácticas de evasión... todo ello contribuye a crear una historia apasionante. Pero lo que hace que “Bandit”, la última película protagonizada por Josh Duhamel y Elisha Cuthbert, destaque es el hecho de que es real. Y además, casi empatizas y te animas con un " delincuente profesional”.

El director Allan Ungar -con un guión de Kraig Wenman, basado en la novela que detalla una historia real, “The Flying Bandit” (“El bandido volador”), de Robert Knuckle- sigue la historia real de Gilbert Galvan Jr. en este nuevo largometraje. Tras escapar de una prisión de Michigan y llegar al norte, a London, Canadá, Galván (Duhamel) busca trabajo y una forma de salir adelante en un nuevo país. Y es capaz de asumir una nueva identidad tras ofrecerse a pagar a un vagabundo por su nombre (22 dólares para ser exactos), y a partir de ahí, la historia se pone en marcha.

Se pueden ver partes de la personalidad de Galván, ahora bajo el alias de Robert Whiteman, incluso antes de entrar en el aspecto sobre los robos de la historia. Es encantador, o más bien intrigante para la gente. También es capaz de mantener una actitud positiva y una alegría de vivir incluso cuando trabaja vendiendo paletas en un carro y tiene que dormir en una iglesia por la noche.

Y es en esa iglesia donde Galván conoce a Andrea (Cuthbert) y eventualmente, ella termina cayendo en su encanto. Lo que comienza como una cita se convierte en una relación, y finalmente se forma una conmovedora historia de amor en el centro de esta película. También es el incentivo que lleva a Galván a empezar a robar bancos en primer lugar, y se pone en marcha cuando Andrea se queda embarazada.

“Creo que una de las razones por las que hizo todo esto fue porque quería esta familia. Quería formar una familia con ella”, explica Duhamel. “Él realmente amaba a Andrea, y así, por desesperación, para bien o para mal, decidió que ésta era su mejor opción para poder mantener a su familia. Haría todo lo posible para que eso funcionara”.

Pero, no son las razones puras las que alimentan totalmente a Galván. Después de un tiempo, se vuelve bastante bueno en los atracos. Incluso menciona en un momento de la película que “es la única cosa en la que he sido realmente bueno”. Utilizando tácticas ingeniosas (disfraces, reconocimiento, e incluso utilizando a los bomberos de vez en cuando) los robos se convierten en una carrera. Especialmente cuando conoce al capo de la droga, Tommy Kay (Mel Gibson).

“Es ese acto tan arriesgado al que se volvió, creo, adicto en cierto modo. La emoción del atraco, todos los trajes y disfraces que planeaba, construía y usaba en estas cosas, y cómo salía de ellas rápidamente”, continúa Duhamel.

En cuanto a Andrea, al final se entera de las cosas oscuras de Galván. Pero lo que le sorprende, y probablemente también sorprenderá a los miembros de la audiencia, es el hecho de que ella no rechaza inmediatamente la idea. De hecho, va a trabajar con Galván y está intrigada por todo ello. O al menos así lo ve Galván.

“Gran parte de Andrea está realmente sacada de mis conversaciones e investigaciones a través de los ojos de Gilbert. Obviamente, ella no quería formar parte de la película de ninguna manera, y ahora tiene su propia vida después de todo eso”, explica Cuthbert. “Me surgieron estas cosas a medida que avanzaba en la película... ¿Realmente le habría gustado eso? ¿Realmente habría reaccionado así? Pero, esa era la forma en que él -Gilbert- recordaba que había sucedido. Así que tuve que ser fiel a eso para mantener la coherencia de mi personaje. Me aseguré de que se sintiera bien y de que fuera fiel a su versión de la historia. Eso es lo que lo hizo tan divertido”.

Andrea tiene algunas reglas cuando se entera de los robos, y todo lleva a que Galván acabe siendo legal y “consiga ese chiringuito que siempre ha querido”. Además, a muchos seres queridos de Andrea les han perjudicado los bancos, según sus palabras, así que el acto de auto-Robin Hood es bienvenido por un tiempo.

“Nunca había interpretado a alguien que realmente existiera como para tener cosas reales, de hecho. Eso añade una capa a la actuación que siempre hay que tener en cuenta.

No es algo completamente inventado o ficticio por tu parte”, continúa Cuthbert. “Pero, sí, es realmente interesante y no puedo ni imaginar... quiero decir una pequeña parte, pero la vida que habría sido. Enamorarse de este hombre que simplemente se va y está robando bancos y tener hijos con este tipo. Es una historia salvaje, pero por eso me interesó tanto”.

Incluso con la ley (en forma de agentes de B&E, uno de ellos interpretado por Néstor Carbonell) pisándole los talones, Galván es capaz de llevar a cabo 59 “atracos perfectos”. Mientras el Bandido Volador recorre Canadá, se gana una reputación, y es el personaje que es Galván lo que llevó a los que hicieron la película a seguir esta historia en primer lugar.

“Cuando lo leí, pensé que el guión era realmente emocionante. Pero, además, estaba esa capa de ser canadiense y poder formar parte de una película que contaba una verdadera historia canadiense. Eso fue realmente fascinante y emocionante para mí. También pensé que la historia de amor en medio de toda la acción de la película, en la forma en que se enredaba, era realmente interesante”, explica Cuthbert.

El público tendrá que decidir a quién apoyar en esta historia. Y con momentos matizados, emocionantes e incluso cómicos, la historia de Gilbert Galván Jr. les dejará con algunos escenarios en los que pensar, y un poco más de conocimiento sobre un verdadero criminal que hizo del engaño su carrera.

“Lo que realmente me atrajo fue el hecho de que se trataba de un tipo que no tenía miedo de correr un gran riesgo, para bien o para mal. Es decir, asumió algunos riesgos estúpidos, pero realmente creía que podía hacer estas cosas”, termina Duhamel. “Cuando leí el guión, comprendí inmediatamente cuál era la idea de Allan para esta película, y pude sentir su entusiasmo y la visión que tenía de ella. Resulta que era increíble. El tipo trabaja y se esfuerza y no pierde el ritmo. Todo eso me pareció que iba a ser muy divertido, y lo fue, nos divertimos mucho haciendo esta película”.

‘Bandit’ ya está disponible en los cines y en On Demand.