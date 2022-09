Fernando Santos: "Espero que España siga herida"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Espero una España igual a lo que siempre fue, no cambia nada. Vienen a ganar, es normal que quieran demostrar a su gente y a los periódicos su capacidad. Si a eso le llamamos estar heridos, espero que sigan heridos", declaró en rueda de prensa. "Todo el mundo conoce a España, hace 20 años que juega de la misma forma. Es un equipo de posesión, de presión, que reacciona bien ante la pérdida del balón. Tienen una matriz clara en su forma de jugar. No tenemos que preocuparnos por España, tenemos que respetar a España como respetamos a todos los rivales. Tenemos que estar centrados en nosotros mismos", declaró en rueda de prensa.

Los dos combinados ibéricos se jugarán el liderato del Grupo 2 y, por tanto, el billete a la 'Final Four', con los lusos afrontando la cita con ventaja al contar con dos puntos más que los de Luis Enrique. "Hace tres días teníamos que ganar los dos partidos porque España iba a ganar. Pedí concentración. Ahora lo que queremos es que los jugadores se concentren para luchar por la victoria", manifestó.

"Si nos concentramos ante cualquier rival, con más o menos nombre, estaremos más cerca de llegar a donde queremos. Cuando nos enfocamos menos en nosotros mismos, sin egocentrismo, pensando en que somos buenos pero con humildad y sabiendo lo que tenemos que hacer, estamos más cerca de ganar. No hay que pensar tanto en el resultado; el juego lo dirá", explicó.

En este sentido, afirmó que tendrán "respeto" a España, aunque recalcó que eso no significará "servilismo" al juego de su rival. "No hay un mecanismo de defensa contra la presión. ¿Cómo vamos a usar un mecanismo? La ley humana no es la ley de la robótica. Esta es una ley humana, tiene que ver con el pensamiento y la reacción humana, estas cosas no son controlables. Tenemos que estar concentrados", insistió.

"Llegar a la 'Final Four' significa motivación. Llegar a una fase final es motivador. ¿Presión? ¿Creéis que podemos tener más presión de la que ya tenemos? Estos jugadores juegan siempre para ganar, para ser campeones", expresó.

Por último, Santos aseguró que acuden al choque sin "ningún problema físico". "La única duda era Joao Félix, pero ha estado entrenando bien y no tiene limitaciones. "Tengo 25 jugadores para usar, muchos se quedarán fuera, pero no puedo decir nada. Es la ley del fútbol. El lema del seleccionador tiene que ver con la convocatoria, no con quién juega. Muestro confianza cuando los convoco. Solo los convoco a partir de la certeza de que tienen la capacidad de cumplir. Lo que no puedo hacer es que jueguen todos, porque eso no es posible", finalizó.