Luis de la Fuente: "Queremos consolidar un grupo y un concepto"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Para nosotros es un partido muy importante y muy interesante porque queremos cerrar este ciclo con buenas sensaciones y dejando una muy buena imagen", señaló De la Fuente este lunes en rueda de prensa previa al partido.

El riojano indicó que busca que "los jugadores sigan creciendo y sobre todo ofreciéndoles la posibilidad a los que se lo están ganando en sus competiciones de jugar con su selección" y advirtió que Noruega será "un rival de un nivel muy alto". "Va a sorprender a algunos y nos va a exigir lo mejor para ganar este partido", afirmó.

El de Haro aseguró que aunque sea un amisto prepara todos los partidos "con la misma idea" y con el objetivo de "ser capaces de reconocer un estilo y de fidelizar a muchos jugadores nuevos con esta idea".

"Queremos consolidar un grupo y un concepto. Para la selección todos los partidos son de una grandísima responsabilidad, todos tienen mucha importancia, es nuestra base de crecimiento y para garantizar un futuro sólido del fútbol español. Estoy convencido de que este equipo tiene mucho margen de mejora", añadió el seleccionador Sub-21.

Además, De la Fuente cree que es complicado decir cuántos futbolistas de esta última lista podrían estar en el Europeo del año que viene. "Todos podrían estar perfectamente en el Europeo, me ofrecen la absoluta garantía de ofrecerme un gran rendimiento y estoy muy tranquilo, y tengo la fortuna de otros que no han podido venir y que me pueden ofrecer una capacidad futbolística importante. Ojalá todos estén sanos y tenga muchos inconvenientes para hacer la lista final", subrayó.

El técnico se mostró "seguro" de que El Alcoraz estará "entregado" a un equipo que llega "resolviendo los partidos con autoridad" y que está dispuesto a dar "un bonito espectáculo". "La gente va a tener la posibilidad de ver el presente y el futuro del fútbol español. Tengo grandísimos recuerdos de Huesca, cuyo equipo está ahora entrenado por un excompañero como el 'Kuko' Ziganda", recalcó De la Fuente, que antes de iniciar su comparecencia, envió su "apoyo y ánimo" a su "compañero" Jorge Vilda.