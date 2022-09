Luis Enrique: "Vamos a plantear el partido como si fueran los cuartos del Mundial"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final en Catar, nos la tenemos que jugar, pero no se ha visto un partido en el que salgamos a especular. Es una final, las finales son bonitas, no se juegan muchas y la motivación esta ahí, vamos a dar la talla", expresó Luis Enrique este lunes en rueda de prensa.

El asturiano reconoció que el pasado sábado perdieron ante Suiza "una gran oportunidad para seguir delante" en el grupo. "Ahora es una final, necesitamos ganar y nos lo vamos a plantear como una final, yo veo positivo llegar a la sexta jornada con esas posibilidades y no tenemos nada que especular, no lo hacemos por norma y no vamos a hacerlo. El escenario es atractivo y ante una selección tan potente, son todo cosas motivantes", recalcó.

El técnico de Gijón recordó que "en esta época nueva" del fútbol de selecciones está "todo igualado". "Echadle una ojeada a los resultados", indicó a los periodistas. "El otro día jugamos con siete jugadores que podían estar en la Sub-21, pero no es una excusa, es una reflexión. Estamos en la idea de crecer y tenemos que mejorar y aceptar cada derrota como parte del proceso en este camino, pero los resultados son lo más importante", advirtió.

Por ello, restó importancia a las críticas tras la última derrota y fue más optimista tras revisar el partido, pese a la mala sensación que le dejó tras el encuentro la primera parte. "Lo importante es que no vea dudas donde no tiene que haberlas y ahí no las hay. Cuando analizas el partido y lo ves en profundidad, te das cuenta que no fue tan mala la primera parte, así que fue un mensaje equivocado", apuntó.

"Suizo estuvo acertada en la faceta defensiva y nos faltó precisión en el último tercio, pero perdemos poco tiempo en el fallo, que es parte del fútbol", añadió Luis Enrique, que defendió a su línea defensiva dejando claro que es "la línea más potente" que tiene y que tampoco está preocupado por encajar dos goles de saque de esquina. "Da igual que seas once contra nueve, puedes encajar gol. De todos modos, no pienso trabajar ninguna acción a balón parado, lo hacemos en vídeo porque no tenemos tiempo para eso", zanjó.

"PORTUGAL NO NECESITA GENERAR TANTAS OCASIONES PARA HACER GOL"

También puntualizó que no varió nada el poner a Marco Asensio de delantero centro. "Independientemente de quien juegue de '9' tiene que hacer lo mismo, lo que cambia es que cada uno tiene un perfil, pero no cambia la forma de jugar y no tengo que cambiar el mensaje", explicó.

"Lo que uno pretende controlar antes del partido sale de otra manera, pero no tengo ninguna duda de que vamos a competir. En los tres últimos precedentes que hemos tenido con Portugal, hicimos tres buenos partidos y no fuimos capaces de ganar, aunque tampoco nos ganó Portugal. Tenemos que seguir en la misma línea. Ellos no necesitan generar tantas ocasiones para hacer gol y tenemos que intentar llevar el partido a nuestro terreno, pero habrá que defender muy bien porque individualmente son superiores a otras selecciones", remarcó el seleccionador.

Este no dio pistas sobre su once y si la derrota ante Suiza había cambiado sus posibles planes. "Vine al primer partido pensando en una cosa, en los entrenamientos empecé a cambiar y luego me convencí de otra. Preparé el mejor equipo para el primer partido y ahora sacaré el que considere mejor para una final y poner en las máximas complicaciones a Portugal", señaló.

Luis Enrique cree que el césped del Estadio Municipal de Braga "no está tan mal", aunque prefirieron no entrenar y desconoce "si luego se levantará e imposibilitará jugar bien", y espera cambios en el once de su rival. "Si me fijo un poco creo que tres o cuatro jugadores pueden cambiar. Cancelo no jugó ante la República Checa y tiene más posibilidades, imagino que los indiscutibles jugarán todos", admitió.

"Quizás Portugal sea una selección que siempre la hemos definido muy talentosa, que siempre apuesta por un buen fútbol, y además cuenta con individualidades y un físico destacado, y ya ha conseguido cosas importantes. Somos vecinos y es un poco como España, ambos somos de los mejores en categorías inferiores, pero quizá es una selección con jugadores más hechos, que son titulares en sus equipos de Premier y Liga", desgranó el asturiano sobre el combinado de Fernando Santos.