Álvaro Morata: "Sabíamos que cuando tenemos que dar la talla, la damos"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un partido difícil, a Portugal sólo hay que ver los jugadores que tiene, pero me quedo con la actitud de este equipo. Hemos peleado hasta el final y mira Nico Williams, que era su segundo partido y ha sido clave para aprovechar el pase tremendo de Carvajal y la he tenido que empujar", señaló Morata al micrófono de 'La1'.

El madrileño recalcó el "esfuerzo grandísimo" del combinado nacional. "Sabíamos que cuando tenemos que dar la talla en partidos así, la damos, y sobre todo que si perdíamos o no pasábamos tenía que ser dando todo en el campo y así ha sido", subrayó.

"Ya tendremos tiempo de pensar en lo que viene y sobre todo los que tengan la suerte de estar en esa cita, ahora toca disfrutar del momento. Son ya dos competiciones en las que hemos estado ahí y que se han escapado por detalles. Hay que preparar el futuro de la mejor manera posible y disfrutar de lo de hoy porque no es fácil ganar aquí", añadió el futbolista del Atlético de Madrid.

Morata confesó que no tenían "presión". "Yo esta mañana estaba un poco nervioso y he visto que había muy buen ambiente. Me he calmado a ver a mis compañeros tan tranquilos, somos un buen grupo y lo merecemos", sentenció.