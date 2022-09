Álvaro Morte y 'China' Suárez se introducen en la trata de blancas en 'Objetos': "Hay que enfrentar estos problemas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Álvaro Morte y Eugenia 'China' Suárez se introducen en el mundo de la trata de blancas en el thriller de Jorge Dorado, 'Objetos', un título que sirve como metáfora de las mujeres que son utilizadas en la prostitución como mercancía, y con la que los protagonistas invitan al público "a analizarse como sociedad".

"El arte debe tener la capacidad de ponernos delante de la realidad y de la sociedad. Hay que enfrentar estos problemas y esta película lo hace desde una perspectiva diferente y así creemos que puede llegar más al público", ha asegurado el actor, en una entrevista concedida a Europa Press en Madrid.

'Objetos' no es un documental sobre la prostitución, por lo que "no está planteada como una explosión en la cara del espectador", como han aclarado Álvaro Morte y el director Jorge Dorado, quien anhela que el público crea "que hay posibilidades de salir de lugares oscuros".

La película, que se estrena el próximo 30 de septiembre, es el segundo largometraje del cineasta, tras 'Mindscape', y gira sobre un tema "que es un horror", en palabras de Jorge Dorado, que ha lamentado que sea un tema sobre el que no se habla. "No está en la calle el asunto, a pesar de ser un negocio ultra lucrativo del que nadie habla y, además, legalmente sobre el que no se abordan grandes medidas. Es muy triste que España sea de los principales países en el mundo en este tema y se mire hacia otro lado", ha manifestado.

La actriz China Suárez es la encargada de representar a la mujer que se encuentra en una situación de prostitución. Un papel que, como ha afirmado en declaraciones a Europa Press, "no hace aguas por ningún lado". "No me imagino a alguien leyendo el guión y que dude de hacer esta película y este papel. La historia es apasionante", ha respondido acerca de por qué se decantó por este proyecto.

En concreto, la actriz argentina, que es madre de tres hijos, ha reconocido que le impactó pensar en la vida de los menores que viven a la sombra de la prostitución. "Los menores de una mujer víctima nacen como un animal que crece en un zoológico y no conocen otra cosa. Son personas aisladas de la realidad", ha recalcado.

"CUALQUIER MUJER SE HA SENTIDO COMO UN OBJETO"

La película también cuenta con la participación de Verónica Echegui, quien junto a la China Suárez, ha reconocido que "cualquier mujer se ha sentido alguna vez como un objeto" debido al "machismo estructural de la sociedad".

Por ello, ha sostenido que es necesario cambiar la educación y el sistema educativo debe plantearse "una reestructuración real". "Si esto ocurriese, no tendríamos ese y otros problemas y llegaríamos a la edad adulta sabiendo relacionarnos y tratándonos con respeto", ha afirmado.

Echegui ha eludido hacer comentarios en relación a su supuesta vinculación con una trama de pasaportes COVID falsos, en la que también se han visto implicados otros rostros conocidos, como su pareja Álex García.