Ana de Armas: “Esta película (Blonde) me cambió la vida”

Ana de Armas vive uno de los mejores momentos de su carrera gracias a ‘Blonde’, película en la que interpreta a la icónica Marilyn Monroe. La ovación que recibió en el Festival de Venecia tras el estreno de la película dejó atrás las críticas iniciales suscitadas por el acento nativo cubano con el que interpretó el papel.

Ana se convierte en una diosa hipersexualizada de la gran pantalla de la que nadie parece cansarse. Metro habló con ella sobre la película que está producida por Brad Pitt y su compañía Plan B para su distribución en Netflix.

P: ¿Qué personaje cree que interpreta en la película? ¿Es Marilyn o Norma Jean?

- Creo que, en su mayor parte, Norma Jean está más presente. Es una historia sobre ella y luego, por supuesto, Marilyn Monroe toma el relevo algunas veces. El equilibrio de interpretar a ambas es que se alimentan mutuamente, se necesitan la una a la otra. Estuve conectada a las dos emocionalmente en todo momento. Ese fue mi proceso. No fue una decisión consciente de cuándo iba a ser más Marilyn o más Norma Jean, simplemente ocurrió. Fue difícil.

P: ¿Cuánto sabía de la historia de Marilyn?

- Fue un proceso de preparación muy largo y envolvente. No estaba muy familiarizada con Marilyn, conocía algunas de sus películas, pero fue un gran proceso de descubrimiento y aprendizaje. Empezando por el libro, el guión y, por supuesto, trabajando con Andrew (Dominik) durante meses, aprendiendo sobre ella, llegando a conocerla... la mayor parte de la película trata de los momentos que no conocemos. Los momentos íntimos, los momentos muy personales que no conocemos porque suceden detrás de las cámaras. Así que, aunque queríamos honrarla en los momentos en los que era Marilyn, también tenía mucho espacio para crear a la mujer real que había debajo de ese personaje. Intenté entender, empatizar y conectar con ella, con su dolor y su trauma. Si dejas de lado la estrella de cine que era, es una mujer como yo. La misma edad, una actriz en la industria... Sabía que tenía que abrirme e ir a lugares que sabía que iban a ser incómodos, oscuros y vulnerables. Pero creo que ahí es donde encontré la conexión con la persona que era.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en 'Blonde' (2022 © Netflix/2022 © Netflix)

P: ¿Cómo fue el proceso de descubrir a Marilyn?

- Gran parte de ese proceso consistió en hablar con Andrew durante las escenas, tratando de encontrar sus verdaderas emociones. Fue increíble y agotador. Fue un trabajo muy duro interpretarla.

P: ¿Qué aprendió de este papel?

- He aprendido a tener más empatía y respeto por los actores que están bajo la presión de los medios de comunicación. Creo que no somos conscientes porque nadie está preparado para vivir bajo esa presión o expectativas de lo que se supone que debes hacer o ser. Yo también he aprendido a protegerme mejor y trato de evitar ponerme en esa situación. Aprendí que Marilyn era extremadamente fuerte y trataba de hacer su trabajo lo mejor posible.

“Realmente creo que ella [Marilyn Monroe] estaba cerca de nosotros. Estaba con nosotros... Era una sensación muy fuerte, había algo en el aire. Creo que aprobaba lo que estábamos haciendo. Quizá suene muy místico, pero es cierto”. — Ana de Armas, actriz cubana y española.

P: ¿Puede compartir algunos detalles sobre el proceso de audición?

- El proceso de audición fue rápido. La primera vez que me reuní con Andrew, me preguntó cuánto tiempo necesitaba para preparar una escena en la que el personaje está con Bobby en el restaurante y tienen su primera cita. Le dije que necesitaba una semana más o menos, ya que no estaba preparada para el papel. Me maquillé y encontré una peluca rubia horrible para parecerme lo más posible a ella, no por Andrew, sino por toda la gente que iba a ver esa audición. Lo hicimos y, al parecer, salió bien. Esa no fue la única audición que tuve que hacer. Fue un largo proceso de pruebas, de vestuario, de diferentes cámaras y objetivos, luego se involucró el entrenador de voz y todo se intensificó. Fue mejorando hasta que todo el mundo se convenció.

P: Una vez conseguido el papel, ¿cuál fue el mayor reto de interpretarla?

- Asumir este personaje. Supe enseguida que tenía mucho trabajo que hacer, lo cual fue lo más emocionante para mí. El reto fue conectar todo esto en mi mente, confiar en mí misma, confiar en Andrew y tratar de averiguar cómo iba a llevarlo a cabo.

P: ¿Sintió su presencia durante el rodaje?

- Creo que nos ocurrieron muchas cosas durante el rodaje. Realmente creo que ella estaba cerca de nosotros. Estaba con nosotros. Creo que todos nosotros sentíamos mucho respeto y responsabilidad por hacer el bien y honrarla. Y cuando digo “nosotros”, no me refiero sólo al reparto y a Andrew, sino a todo el equipo. Estábamos haciendo algo más grande que nosotros y más especial que una simple película sobre ella. Ella era lo único en lo que pensaba, lo único con lo que soñaba, lo único de lo que podía hablar, estaba conmigo y era hermoso. Era feliz, pero también tiraba cosas de la pared cuando se enfadaba. Era una sensación muy fuerte, algo estaba en el aire. Creo que ella aprobaba lo que estábamos haciendo. Tal vez esto suene muy místico, pero es cierto. No estaba en el personaje todo el tiempo, me iba a casa pero sentía su presencia. Vivía con ella. Sentía su peso sobre mis hombros, y sentía su tristeza y eso fue difícil de sacarse de encima. No creo que quisiera ir rápido, simplemente dejé que eso me sucediera, lo acepté y lo utilicé. Era importante experimentarlo todo.

P: Hay mucha expectación en torno a esta película. ¿Qué les diría a los críticos y al público?

- Hice esta película para exigirme a mí misma porque pensé que era un regalo para mí. No hice esta película para que los demás cambiaran su opinión sobre mí. Así que, pase lo que pase, me llevo esta experiencia porque esta película me cambió la vida.

28 de septiembre

Es la fecha en la que ‘Blonde’ llega a Netflix.