El PSOE no contempla la libertad de voto en la tramitación de la Ley Trans

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

López ha sido preguntado en rueda de prensa en el Congreso por las declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo en una entrevista en 'El Mundo', en la que criticaba esta norma.

Sobre este tema, el portavoz ha asegurado que su partido "es feminista" y también defiende "los derechos de las minorías" como "las personas trans y LGTBI", pero "manteniéndose como partido feminista".

También ha señalado que en la entrevista Calvo habla de que "ahora empieza el debate de tramitación en el parlamento" que permite "dialogar, ver, discutir y mejorar" la norma.

Así, ha recordado que la tramitación "No ha empezado todavía", sino que lo hará "la semana que viene", cuando se debaten en el Pleno las enmiendas a la totalidad de la ley presentadas por PP y Vox.

Del mismo modo, López ha llamado a hablar de este tema "sin extremar las posiciones" como, a su juicio, se ha hecho "hasta hora". "La inmensa mayoría no sabe de qué habla porque no ha leído la Ley Trans", ha declarado, antes de apuntar que, con esto no se refiere "a los que han abanderado ciertas posiciones".