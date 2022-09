Feministas entregan 24 enmiendas a la Ley Trans: "Interfiere en los derechos conquistados por las mujeres"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"El feminismo no está haciendo una crítica al conjunto de la ley, si no a 24 aspectos de ley", ha subrayado Ángeles Álvarez, de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres en declaraciones recogidas por Europa Press antes de presentar las enmiendas.

Álvarez ha pedido a los diputados que "lean con atención" las enmiendas, que proponen modificar parte de la terminología de la norma y que el reconocimiento a las personas trans se reserve a las "personas con disforia", evitando la autodeterminación registral sin requisitos jurisprudenciales, entre otras cuestiones.

"Lo que les estamos pidiendo es que tomen conciencia de que defender las categorías deportivas femeninas no es transfobia, que defender a la infancia no es transfobia, que defender que exista una estadística veraz no es transfobia. Y así una amplia lista de reivindicaciones que ponemos encima de la mesa porque creemos que esta ley interfiere en muchos de los derechos conquistados por las mujeres, particularmente la Ley de Violencia de Género y de Igualdad", ha apostillado.

En este sentido, ha reclamado que se legisle "con prudencia y sensatez" en esta materia, lo que, a su juicio, pasa por "tener conocimiento de lo que ya está ocurriendo a otros países" que han legislado de forma similar y que han iniciado retrocesos por ser estas leyes "atentatorias contra los derechos de las mujeres y nocivos para la infancia".

Precisamente, otra de las cuestiones que critican las organizaciones feministas son las que "afectan a los menores", tal y como ha señalado Álvarez, quien ha avisado de que los "protocolos educativos que ya operan en las comunidades autónomas están derivando a los menores que no cumplen con lo que podría ser los registros sociales vinculados a uno u otro sexo, a organizaciones que no tienen ninguna especialización médica y psicológica".

"Están haciendo un auténtico destrozo con muchos niños y niñas", ha asegurado. Así, ha explicado que una de las enmiendas, que considera "de las más importantes", está relacionada "con el hecho de que los padres y las madres no pueden perder la patria potestad porque se opongan a que se medique o se mutile tempranamente a sus hijos".

"En estos momentos el texto de la ley, que esperamos que se corrija, viene a decir que un padre y una madre que se oponga a intervenciones de este tipo porque haya un autodiagnóstico de un menor, sin intervención de profesionales, puede llegar a perder la patria potestad. Es auténtica barbaridad", ha alertado Álvarez.

En concreto, las enmiendas presentadas proponen que el cambio de sexo registral en menores esté sujeto a los requisitos jurisprudenciales y buscan modificar el aparato sancionador que, en opinión de estas organizaciones, "elimina la tutela judicial efectiva y cuestiona las libertades de pensamiento y expresión convirtiendo la ley en una autentica ley mordaza".

"ANTES SE HACÍA ANÓREXICOS, AHORA SE HACEN DE ESTO"

Por su parte, la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres, Teresa Nevado, ha tildado la ley de "severo riesgo para los niños y adolescentes" que tendrá "una muy difícil marcha atrás" una vez estén "hormonados o, en el peor de los casos, operados". "Los chavales antes se hacían anoréxicos, ahora se hacen de esto (trans). Es una confusión de la adolescencia", ha dicho.

Asimismo, ha apuntado a una "clara intención" de "confundir a la ciudadanía con la palabra trans", "una palabra paraguas" que supone una "planteamiento reaccionario para hacer desaparecer a las mujeres". En las enmiendas, las entidades abogan por sustituir la expresión "identidad sexual" por "transexualidad" y la palabra "trans" por "transexual" en todo el texto legislativo.

La terminología de la norma actualmente "oscure la existencia del sexo biológico" a juicio de estas organizaciones feministas, que exigen "que el reconocimiento de la transexualidad se reserve a personas con disforia y no a cualquiera que utilice el concepto de persona trans".

En las enmiendas, las organizaciones también alertan sobre el artículo referido a las "definiciones" y recuerdan que el término "violencia intragénero" no necesita una categoría especifica ya que está incluida en el artículo del Código Penal que hace referencia a la violencia doméstica.

Esta ley es "un movimiento reaccionario para que las mujeres desaparezcan de las políticas públicas referidas a conseguir la igualdad y eliminar la discriminación", ha concluido Nevado, mientras Álvarez ha recordado que "muchos diputados y diputadas del PSOE están incómodos" con la norma, si bien no sabe que valoración harán de las enmiendas.

Las enmiendas han sido firmadas por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres; el Lobby Europeo de Mujeres en España- LEM España; la Asociación Mujeres para la Salud; la Federación de Mujeres Progresistas; Fundación Mujeres; la Asociación Feminista Leonesa "Flora Tristán"; la Asociación Mujeres Progresistas de Retiro; la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Asociación Mujeres por la Paz; la Associació de Dones La Frontissa; la Associació de Dones Antígona; el Fórum de Política Feminista; la Tertulia Feminista Les Comadres; Enclave Feminista; la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres; y la Asociación Feministas Bercianas.