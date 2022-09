Pide Batres que las manifestaciones del Día del Aborto Libre y 2 de octubre sean pacíficas

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, pidió que las dos movilizaciones que habrá en la capital, por el Día del Aborto Libre y el 2 de octubre, se realicen de manera adecuada y pacífica.

Te puede interesar: Encapuchados se separan de marcha por Ayotzinapa y se enfrentan con policía en el Centro Histórico

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Batres Guadarrama indicó que esperan una jornada de manifestación ordenada, así como ocurrió en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La movilización fue exitosa y con saldo blanco. Los manifestantes tuvieron un comportamiento pacífico, ordenado y responsable. En el mitin pudieron expresar lo que querían decirle al país con plena libertad, es decir, la manifestación se realizó exitosamente”.

“Por otra parte, hubo un grupo de personas embozadas que intentó saquear un negocio de artículos deportivos, pero no pudieron, la policía intervino para que no sucediera y afortunadamente la marcha ya había llegado al Zócalo… saldo blanco, no hubo lesionados”, agregó.

Puedes revisar: 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille

Este miércoles 28 de septiembre, se celebrará la marcha por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro.

A lo anterior, el secretario de la SeGob-CDMX detalló que se tiene programa una marcha de grupos feministas, por lo cual recordó que en la capital existe a ese derecho.

Por otro lado, el próximo domingo 2 de octubre, se tiene programada otra marcha por el 54 aniversario de la matanza estudiantil en Tlatelolco.

Debido a esta marcha, Batres pidió que se ejerzan los derechos de todos, los que se manifiestan y los del libre tránsito.