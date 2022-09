Italia encenderá la fachada del Museo Nacional de Arte con Mappa Mundi

El embajador de Italia en México, Luigi de Chiara, compartió los detalles sobre la importancia global de esta cumbre y sobre el Mappa Mundi, Ciudades y patrimonio cultural hacia el futuro, una gran experiencia visual que se presenta este martes 27 de septiembre en la fachada del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México.

Aquí la entrevista completa

Italia enciende el MUNAL con proyecciones y actividades

¿Cuál es el papel de Italia en el Mondiacult de la Unesco?

— Con motivo del Mondiacult, Italia reúne a 13 de los estudios italianos más importantes de arte digital bajo la curaduría de Stefano Fake para realizar este emocionante espectáculo que dará vida por una noche a la fachada neoclásica del MUNAL, con imágenes oníricas y emocionantes. A través de un lenguaje visual nuevo y atractivo, la proyección abordará temas centrales en el debate contemporáneo, como las ciudades del futuro, la sustentabilidad ambiental, el patrimonio cultural y el muralismo mexicano, al cual se reservará un homenaje especial, siendo México uno de los países que —con su riqueza y diversidad cultural— más presencia tiene en el panorama artístico contemporáneo.

¿Qué busca proyectar Italia con la presentación del Mappa Mundi de este martes en la fachada del MUNAL?

— El objetivo es impulsar la promoción del Made in Italy y de Italia en el mundo y, a través de seis pilares pasión, creatividad, diversidad, innovación, estilo, patrimonio, pretende mostrar el dinamismo de Italia en todos los sectores; desde la cultura al diseño, desde la medicina a la alta tecnología. Nosotros somos muy activos en la industria cultural, es una industria económica que produce prosperidad y empleo que también migra a formas más novedosas de expresión artística. Queremos mandar un mensaje, que Italia juega a nivel internacional con un video mapping que mira al origen de Italia y México.

¿Cómo modernizar la visión del arte italiano?

— Cada año hemos tenido un aniversario que celebrar: Da Vinci, Dante Alighieri, Tiziano, Federico Fellini. Mi visión en este país tan joven y tan creativo como Italia es que no solo tenemos que promocionar la gloria pasada, sino que tenemos que crear lazos de colaboración fértiles que puedan generar nuevos temas en el futuro y promover el intercambio de artistas. Me asombra el fervor artístico de los jóvenes mexicanos.

Italia se mueve a la derecha y el mundo está a la expectativa: Luigi de Chiara

Luigi De Chiara (José Lebeña)

Se ha creado demasiado alarmismo por la victoria de la derecha en las elecciones en Italia, asegura el embajador italiano en México.

Luego de que los resultados electorales en Italia cimbraran los estamentos políticos de Europa, el embajador italiano en México, Luigi de Chiara, realizó un balance sobre los comicios y que apuntan a Giorgia Meloni como la próxima primera ministra. Además, el diplomático habló con Publimetro sobre las afectaciones en las relaciones bilaterales con México.

¿Cuál es su valoración de los resultados en las elecciones y la victoria de la derecha?

— Es sorpresivo, pero me parece que se está exagerando un poquito. Tendremos que esperar y ver lo que ocurre. Italia ya ha tenido gobiernos de centro derecha en los últimos años, aunque la gran novedad es que la centro derecha tiene como partido más importante Fratelli d’Italia. Me parece que hay demasiado alarmismo en la prensa internacional y mexicana. En realidad quien sea que gobierne Italia tiene que ceñirse a un marco constitucional muy robusto así como la realidad europea, así como lo hizo en las anteriores elecciones el Movimento 5 Stelle (M5S) que tampoco se caracterizó por un gobierno de posiciones extremas. Ahora veremos si esto se convierte en una tendencia como sucedió en las últimas elecciones francesas en las que la derecha marcó también a la Asamblea. Estas tensiones entre derecha e izquierda en todo el mundo es el resultado de los tiempos que vivimos con un proceso de globalización que ha contribuido a aumentar las diferencias sociales. Y como es implícito en la democracia, la gente que no está contenta opta por la alternancia.

¿Este cambio afectará a las relaciones bilaterales con México y su gobierno de izquierda?

— No lo creo, aparte en el sistema italiano los diplomáticos somos funcionarios del Estado y seguiremos sirviendo cualquier gobierno sin distinción de colores. Todavía me parece prematuro definir al nuevo gobierno como de extrema derecha, porque Giorgia Meloni ha tenido posiciones muy equilibradas con un acento muy diferente. Quizá sí tenga una postura más dura en temas como la migración. La relación con México no afectará mucho porque pertenecemos a dos realidades diferentes donde la diferencia ideológica no debería afectar. Además, Italia tiene una visión muy importante con América Latina y es uno de los principales socios comerciales de México, más allá de la comida, del diseño o de la moda, como pudiera creerse. Ahora, después de dos años de Covid y de la crisis en Ucrania, tenemos que trabajar en la reunión de la Comisión Binacional entre las cancillerías.

La dirigente del partido derechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, durante una conferencia de prensa en las oficinas del partido, el lunes 26 de septiembre de 2022, en Roma. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP (Gregorio Borgia/AP)

La foto de familia europea tendrá más mujeres tras las elecciones.

— Es un punto muy importante, porque es la primera vez que una mujer será primera ministra —aunque faltan las consultas del presidente— y encargada de formar un gobierno.

¿Cambiará el rumbo hacia el exterior?

— Es demasiado pronto, pero Meloni ya ha dicho que las posturas ante la OTAN, el soporte a Ucrania o la Unión Europea continuarán. Me parecería extraño que no fuera así.