Un exministro de Bolsonaro apuesta por el triunfo de Lula y cree "difícil" que la situación pueda cambiar

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Abraham Weintraub, antiguo ministro de Educación en el Gobierno de Jair Bolsonaro, considera "difícil" que el presidente brasileño pueda "revertir" una hipotética victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de este domingo

Weintraub, quien ha confirmado que votará nulo, ha asegurado que si bien estas elecciones "ya han sido" y que "apostaría" por la victoria de Lula, confía en que Bolsonaro pueda llegar al menos a disputar la Presidencia hasta la segunda vuelta.

En este sentido, Weintraub, antiguo aliado hoy caído en desgracia, no cree que el presidente brasileño pueda cambiar el sino de las elecciones con su intervención en el próximo debate televisivo de este jueves.

Candidato a diputado federal por el ultraderechista Partido de la Mujer Brasileña (PMB), Weintraub ha criticado que "el carácter" de Bolsonaro no le ha permitido tener "la brújula moral necesaria" para gobernar Brasil.

MÁS APOYOS PARA LULA ENTRE LOS CRÍTICOS DEL PT

En un vídeo de apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), el expresidente del Tribunal Supremo Joaquim Barbosa ha asegurado que es necesario finiquitar las elecciones de este domingo sin necesidad de una segunda vuelta.

Barbosa no solo ha declarado que "es necesario votar por Lula" este domingo, sino que también además ha criticado a Bolsonaro, una persona que "en las grandes democracias" es visto "como un ser humano abyecto, despreciable y a evitar".

"En 2018 alerté a los brasileños de que Jair Bolsonaro sería una pésima elección para la Presidencia de la república. Bolsonaro no es un hombre serio, no sirve para gobernar un país como el nuestro. No está a la altura, no tiene dignidad para ocupar un cargo de esa relevancia", ha criticado Barbosa.

La declaración de Barbosa destaca porque es uno más de los críticos históricos del PT que en los últimos días que se ha sumado a la campaña en favor de Lula, como también el exministro de Justicia Miguel Reale Júnior --quien pidió un juicio político para la expresidenta Dilma Rousseff--, o el economista Paulo de Tarso Venceslau, quien denunció en 1997 el primer escándalo de corrupción del partido.