Valle-Inclán regresa al Centro Dramático Nacional con 'La cabeza del dragón', un cuento de hadas para adultos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Hemos convertido el María Guerrero en un tablado de marionetas gigante donde un elenco menor de 30 años nos va a sumergir en esta historia anacrónica que habla de la lucha de la juventud ante el designio heredado", ha explicado Miranda.

La directora, según informa el CDN, ha matizado que "no habrá títeres sobre el escenario" pero sí un trabajo con objetos. La fidelidad al texto original ha sido para la directora "una limitación", pero pronto se convirtió en la base de su trabajo. "Por estar, está hasta el dramatis personae y las acotaciones maravillosas de Valle, que contarán con la voz de José Sacristán", ha apuntado.

Este no es su primer contacto con 'La cabeza del dragón', ya que hace quince años dirigió la obra por primera vez. "Cuando Alfredo Sanzol me propuso un Valle, y revisé sus obras, fue muy intuitivo. Muchas de mis obras hablan en esencia de lo mismo: de seres que desean vivir una vida determinada y algo se lo impide. No entender las normas establecidas, las tradiciones heredadas, es un conflicto universal y eterno", ha explicado.

La obra confronta la tradición y la norma, y según Miranda "eso es algo muy contemporáneo: la monarquía, el papel de la mujer, lo que te toca en la familia dependiendo de si eres el primogénito o el pequeño, el designio heredado está en todo".