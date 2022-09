COMUNICADO: Un colegio de Valladolid ganador del IV Premio Iberoamericano de Derechos Humanos*

Ayer se conocieron en Santiago de Chile los cuatro ganadores del galardón en el IV Seminario Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación SM.

Cada proyecto ganador ha recibido un reconocimiento de 5 mil dólares para invertir en el desarrollo y crecimiento de sus iniciativas.

32 proyectos de toda Iberoamérica han participadon en este premio, que se consolida como uno de los más representativos en materia de educación y fomento de los derechos humanos.

Madrid, 28 de septiembre de 2022.- El martes 27 de septiembre, se hicieron públicos los cuatro proyectos ganadores de la fase internacional de la 4ª edición del Premio de Educación en Derechos Humanos 'Óscar Arnulfo Romero' que impulsan la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM.

El acto de entrega tuvo lugar en el marco del IV Seminario Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos que se celebró los días 26 y 27 de septiembre, en la capital chilena, con la participación de las iniciativas finalistas de los países iberoamericanos en sus fases nacionales.

El galardón, en el que han participado 32 proyectos de 22 países de Iberoamérica, reconoce la labor de centros educativos y organizaciones de la sociedad civil con programas a favor del derecho a la educación, la convivencia en la escuela, la paz, las libertades, la inclusión o los derechos humanos, entre otros. El premio se entrega cada dos años en honor a Óscar Romero, sacerdote salvadoreño, asesinado el 24 de marzo de 1980 y que es recordado como un firme defensor de los derechos humanos.

Durante la entrega de los premios, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, ha señalado la importancia de este premio porque "nos preocupa la promoción y la defensa de los derechos humanos, pero no en lo teórico, que no acaba con la lectura de la carta de derechos humanos, no acaba con declaraciones retóricas vacías de contenido. Acaba y empieza a través del trabajo en las escuelas, el trabajo en la sociedad civil que es donde realmente se está trabajando, y este galardón es un ejemplo de ello, que convoca a todos los países de la región, todos participan y presentan magníficos proyectos y esa es la mejor noticia que podemos recibir".

Por su parte, Mayte Ortiz, directora general de la Fundación SM señaló que, "nos sentimos orgullosos de apoyar y dar a conocer los proyectos que fomentan la educación en derechos humanos. Nuestro objetivo en conjunto es continuar luchando por las vulnerabilidades que existen en las comunidades sociales y educativas, para así poder potenciar y transformar los espacios que hoy en día están existiendo".

Un colegio de la España vaciada de Valladolid ganador en la categoría centros escolares

Así, el proyecto "Déjame que te cuente. La fábrica de los derechos" del CEIP Melquiades Hidalgo de Cabezón de Pisuerga, una localidad de poco más de 3 mil habitantes en la provincia de Valladolid, se ha alzado con el premio en la categoría de centros escolares. El proyecto utiliza los cuentos y la literatura infantil para acercar a niños y niñas de infantil y primaria a temas como los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con un lenguaje comprensible y didáctico. El colegio se ha transformado en una auténtica fábrica literaria donde los alumnos de manera activa crean, leen y aprenden sobre estos temas.

Asimismo, el proyecto "Educación Intercultural Bilingüe para estudiantes sordos con altos índices de vulnerabilidad" del colegio Dr. Jorge Otte Gabler de Chile, también resultó ganador en esta misma categoría de centros escolares.

En la categoría de ONG y organizaciones civiles, resultaron ganadores la Fundación Sol en Casa de Bolivia, con iniciativa terapéutica para niños con discapacidad intelectual, y el proyecto "Luceros: garantía de la identidad, documentación y derechos humanos" desarrollado por The Dominican Republic Education and Mentoring (DREAM) Project de la República Dominicana.

La mención honorífica fue para la iniciativa hondureña "Todos somos migrantes, todos somos humanos" del Instituto Gubernamental Polivalente Roberto Micheletti Baín.

Sobre la Fundación SM

La Fundación SM es una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura, ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa. Le avala más de cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en España y países de Iberoamérica.

La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Bajo el lema "Hacemos que la cooperación suceda", la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.

Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea_, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la región.

Comunicación SM España

comunicacionsm@grupo-sm.com

Cintia Cuétara

Goretti Redondo

Carmen Palomino - (34) 649 45 46 80

Marina Infante - (34) 689 196 847