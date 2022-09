Ciro Murayama asegura que consulta de GN anunciada por AMLO ‘es inconstitucional’

El consejero del Instituto Nacional Electora, Ciro Murayama Rendón, compartió en su cuenta de Twitter que la consulta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador va contra la Constitución Mexicana y es inconveniente mezclar los conceptos de ‘militarización con democratización’.

El pasado 27 de septiembre el presidente presentó la encuesta sobre la Guardia Nacional que será ejecutada en enero 2023 por la Secretaría de Gobernación, lo cual causó controversia por ser inconstitucional.

Te puede interesar: Riesgo de la consulta sobre la Guardia Nacional es que se use con fines electorales

En la sección ‘Quién es quién en las mentiras’ de la conferencia matutina de este 28 de septiembre, presentada por Ana Elizabeth García Vilchis, en la que se mencionó a Murayama.

El consejero del INE compartió una publicación en la que apunta, “hoy se me mencionó en la sección “quién es quién en las mentiras”, en la mañanera del presidente. Pero yo no mentí: cité la Constitución, que en su art. 35 prohíbe consultar sobre seguridad nacional. Anden, muestren que la Constitución no dice lo que dice ¿Quién miente?”.

Hoy se me mencionó en la sección "quién es quién en las mentiras", en la mañanera del presidente.



Pero yo no mentí: cité la Constitución, que en su art. 35 prohíbe consultar sobre seguridad nacional.



Anden, muestren que la Constitución no dice lo que dice 👇



¿Quién miente? pic.twitter.com/WXy068AhmQ — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) September 28, 2022

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV