Jostein Gaarder: "El führer Putin es una amenaza real y esta es nuestra última llamada para coger el avión"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"La guerra nuclear es una posibilidad y Putin está amenazando y creo que es real. Hace un año escribía sobre esto pero no lo consideraba una posibilidad real, pero ahora mismo veo posible que mis nietos conozcan una guerra de este tipo y que el mundo sea más difícil e inseguro", ha explicado el autor en un encuentro con la prensa.

Gaarder publica 'Somos nosotros los que estamos aquí ahora' (Siruela), una suerte de revisión de 'El mundo de Sofía' escrita ahora para sus nietos y con una visión del siglo XXI. "Hace poco me dio por ver sobre lo que escribí en ese libro y si hablaba de las amenazas globales de ahora como el cambio climático. Y me di cuenta de que no decía nada de eso", ha explicado.

"La gran pregunta de ahora es cómo conservar la civilización y es por lo que vamos a ser juzgados por generaciones posteriores. Está la metáfora de los aeropuertos, esa última llamada para coger el avión y parece que todavía estamos en el bar apurando una copa de vino blanco", ha lamentado.

En cualquier caso, el filósofo noruego asegura haber decidido "no ser pesimista". "Ser pesimista es una forma de ser perezoso, es muy fácil tumbarse en el sofá y decir que todo va fatal y no tiene arreglo: es hasta irresponsable. Yo prefiero tener esperanza y ser activo en la toma de decisiones", ha asegurado.

PUTIN Y TRUMP

Gaarder advierte de que la actual deriva política y social es "preocupante". "Ves a Hungría y partes de Europa donde la extrema derecha gana posiciones, en otros lados si no ganas las elecciones y no te gusta el resultado invades el Parlamento, se generan una suerte de alianzas nada santas como las de Putin y Trump...", ha alertado.

No obstante, pese a poner el foco en estos casos, cree que finalmente las democracias se impondrán a otras formas de manejar un país. "Nada dura para siempre y las democracias no es algo que podamos dar garantizado para siempre, pero eso también se aplica al otro lado: ninguna dictadura es eterna", ha reconocido.

El autor noruego considera que el problema del ser humano es que "es muy corto de vista y limitado" y por ello no aborda problemas con suficiente perspectiva. "El gran logro filosófico del siglo pasado fue la Carta de Derechos Humanos, pero eso ya no basta: tenemos que crear también una carta con obligaciones, que acaben con situaciones como las de Irán en que las mujeres son atacadas por no llevar el velo islámico canónicamente", ha defendido.

EL FIN DEL MUNDO CON TIK TOK

Con un libro escrito para generaciones futuras, Gaarder admite su "preocupación" por el abandono de las humanidades y el predominio de las redes sociales entre los más jóvenes. "Me preocupa porque en cualquier ciudad del mundo ves a gente absorta en sus pantallas, sin mirar el mundo que tienen delante. Y no sólo los más jóvenes", ha detallado".

"Hay un poeta inglés que escribió una pieza que me hace mucha gracia y me parece acertada, algo así como que no se sabe dónde empieza el Big Bang, pero sí que el mundo acabará con Tik Tok. En realidad, lo de las redes sociales puede ser como ocurre con los alcohólicos: primero uno vacía la botella, pero luego la botella le vacía a él", ha concluido.