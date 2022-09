Tenis.-Carlos Alcaraz: "Quiero ser como el 'Big 3' y estar de número uno el máximo tiempo que pueda"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Todos los niños tienen sueños y el mío era ser el número uno del mundo, no tengo ninguna duda sobre eso. Empecé muy joven, cuando tenía cuatro años, y ese era mi sueño desde el comienzo", señaló Alcaraz en un directo en 'Instagram' organizado por la marca 'Babolat'.

Además, dejó claro que no siente "la presión de ser el número uno". "Quiero ser como el 'Big 3' y estar ahí el máximo tiempo que pueda. No siento la presión, voy a entrenar y a la pista de la manera, disfrutando de jugar y de estar en la pista, eso es lo que hago", subrayó.

El de El Palmar advirtió que ya "es momento de volver al trabajo2 después de estar "unos días descansado". "Después de ganar el US Open tuve la Copa Davis, no pude tener días libres, y ahora ya me he dado cuenta de lo que hice", confesó.

Finalmente, Alcaraz indicó que quiere enseñar a los niños que "todo es posible" y que "si les gusta sigan jugando al tenis", y volvió a acordarse de los aficionados, a los que sólo puede dar "las gracias por el apoyo". "Cualquier cosa es posible con su apoyo", afirmó.