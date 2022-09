GIEI abandonará investigaciones del caso Ayotzinapa

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advirtió que es probable que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continúe con las investigaciones del caso Ayotzinapa porque “no hay condiciones” para seguir.

Barrera Hernández, informó que esto podría deberse a dos razones: que no se han atendido los informes del GIEI y que el gobierno de México tampoco ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es probable que el GIEI ya no continúe con las investigaciones, porque a pesar de que los padres y madres de los 43 normalistas han solicitado la renovación de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno no lo ha hecho. Además de que no se han atendido sus informes”, declaró Abel Barrera.

Asimismo, detalló que otro de los factores a considerar es que ejército “se ha empoderado más”, lo cual perjudica a la investigación porque descalificaría al grupo de expertos independientes.

“No hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más. Eso no ayuda para nada porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI no dándole el respeto. Por eso vislumbramos que el GIEI va a iniciar la retirada de México”, agregó.

Cabe resaltar que este jueves 29 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ofrecerá una conferencia de prensa en punto de las 11:00 horas en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para hablar de Ayotzinapa.

Sobre el caso, otro importante a mencionar es que Omar Gómez Trejo, fiscal encargado de las investigaciones de los 43 normalistas, presentó su renuncia este 27 de septiembre. Mientras que este miércoles, Jesús Murillo Karam consiguió la suspensión definitiva contra su vinculación a proceso.

