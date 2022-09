El cine español activa "palancas" en un momento de "preocupación máxima": Fiesta y Día del Cine y nuevo Premio Nacional

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"La Fiesta del Cine es una palanca fundamental para fomentar la asistencia a las salas", ha reconocido Luis Gil, director general de FECE. El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha remarcado esa "preocupación máxima" por la respuesta del público tras la pandemia al acudir al cine.

La asistencia media a salas de cine ha caído un 37% en relación a las cifras prepandémicas, si bien los exhibidores esperan que se continúe con la tendencia al alza de los últimos meses y mejorarlo incluso. "No es consuelo, pero esto no es solo con el cine: algo ha pasado tras la pandemia con los hábitos de consumo de ocio", ha remarcado Gil, quien insiste en que "no es que la gente no vaya al cine, se ha vuelto, pero con menos frecuencia".

En esta línea, la presidenta de FEDICINE, Estela Artacho, ha matizado que el cine español "no está tan mal" y que estos impulsos pueden ayudar a "la vuelta a las salas" --"hay que seguir", ha añadido--. "Somos conscientes de que venimos de un momento con cierres, pero se está recuperando la normalidad y hay que aprovechar estos impulsos", ha insistido Gil.

ENTRADAS A 3,5 EUROS

Por una parte, la segunda convocatoria de la Fiesta del Cine de 2022 se celebrará en toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de octubre. Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,5 euros por entrada.

Los espectadores podrán disfrutar de la Fiesta del Cine en más de 345 cines que suman más de 3.030 pantallas. Como es habitual, los espectadores deberán conseguir su acreditación en la web oficial 'www.fiestadelcine.com'. Los mayores de 60 y menores de 14 años no necesitarán acreditarse para participar en el evento.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días ya está disponible exclusivamente online, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas. El lunes 3 de octubre, primer día de la Fiesta del Cine, las entradas también se podrán adquirir en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines.

ERNESTO ALTERIO Y TONI ACOSTA, EMBAJADORES

Los organizadores han recordado que, pese a la caída de asistencia a este evento en la última edición, se ha consolidado con "resultados muy parecidos a los de otros países". "Si sale sin las cifras esperadas, no será una última llamada", ha afirmado Artacho, quien ha recordado cómo en Estados Unidos ya se ha anunciado la puesta en marcha de su propia Fiesta del Cine.

Para esta edición, la organización de la Fiesta del Cine en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas han creado la figura del embajador de este evento, que ha recaído en el actor Ernesto Alterio y en la actriz Toni Acosta --ambos han reiterado la importancia de acudir a las salas--.

Otra de las novedades de esta nueva edición de la Fiesta del Cine será su participación en las actividades de celebración del Día del Cine Español, que se celebra el jueves 6 de octubre. Además, el Ministerio de Cultura y Deporte han anunciado la concesión del Premio del Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, que se otorgará el próximo 5 de octubre con el objeto de destacar la labor de personas, instituciones y organizaciones que han desarrollado iniciativas y proyectos destacables de recuperación, conservación y difusión del patrimonio. Este reconocimiento tendrá continuidad los próximos años.