El portavoz del Gobierno defiende la reforma de las pensiones en el marco de la huelga salarial en Francia

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Si bien el primer ministro lanzará la próxima semana una nueva consulta con los sindicatos, el portavoz francés ha apuntado a que la reforma, un proyecto que ha calificado de "difícil" y "valiente", "será aplicada el próximo verano", según ha recogido BFMTV.

Véran ha recordado que "elevar la edad de jubilación a los 65 años" es el "objetivo" principal. "Para 2031, queremos jubilarnos a los 65 años", ha destacado, agregando que el Gobierno respetará su promesa de fijar un umbral mínimo de 1.100 euros de pensión.

"Si no reformamos las pensiones, no podemos aumentar el gasto público en educación y salud", ha advertido, agregando que las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre una posible disolución de la Asamblea Nacional por el posible veto a la medida "no es una amenaza, sino una promesa hecha a los franceses".

Macron está dispuesto a esperar hasta el próximo invierno para aprobar la reforma de las pensiones, aunque se ha encontrado con el rechazo de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) y la Agrupación Nacional (RN).

Ante este posible bloqueo, el presidente francés amenazó en la víspera con disolver la Asamblea Nacional. "Si se aprueba una moción de censura (sobre las pensiones), eso significa que todo el mundo vuelve a la campaña (electoral)", dijo.

Durante una cena organizada el miércoles 28 de septiembre en el Elíseo con los principales líderes de la mayoría, Macron cedió a aprobar la medida por la vía rápida a través de una modificación en el presupuesto de 2023, en parte debido a las críticas del exministro de Justicia y líder del Movimiento Demócrata François Bayrou.

HUELGA DEL 29 DE SEPTIEMBRE

A raíz de la situación política en Francia, los sindicatos CGT, la Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios se han manifestado este jueves en distintos puntos del país contra la reforma de las pensiones y para exigir un aumento del poder adquisitivo.

Según los organizadores, al menos 40.000 personas se han dado cita en París desde las 10 de la mañana y han caminado hacia la plaza de la Bastilla. Al menos 250.000 personas se han manifestado en toda Francia, según ha señalado el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, a France TV.

"En lugar de juegos políticos, (Emmanuel Macron) haría mejor en escuchar a los franceses, que en su mayoría están en contra de esta reforma", ha dicho ante una jornada en la que se preveían al menos 200 concentraciones por todo el país.