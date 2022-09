Galtier cree que Mbappe es "inteligente para encontrar" en el PSG "otros movimientos con Messi y Neymar"

PARÍS, 29 (STATS Perform/dpa/EP)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, aseguró este jueves que Kylian Mbappé no tiene "menos libertad" en el equipo parisino que con su selección y que, aunque no se puede aprovechar de un jugador del perfil de Olivier Giroud en su club, es "igual de inteligente para encontrar otros movimientos con Leo Messi y Neymar Jr".

"No creo que tenga menos libertad. Con Giroud tiene a alguien que le abre espacios y nosotros no tenemos ese perfil de jugador, pero es igual de inteligente para encontrar otros movimientos con Leo y Neymar dándole el balón en su espacio preferido", señaló Galtier este jueves en rueda de prensa.

El internacional recalcó estos días durante el parón internacional que nota que tiene "mucha más libertad" cuando juega con la actual campeona del mundo y tiene a un jugador como Giroud que ejerce más de '9'.

De todos modos, el técnico francés considera que "el análisis de Kylian es correcto". "No está en el mismo sistema para su club y selección. Esta es una discusión que he tenido con el presidente y con Luis Campos sobre nuestro ataque", admitió.

"Todos estábamos convencidos de que necesitábamos un cuarto jugador en esa posición, con un perfil diferente, pero ese jugador no vino (en el mercado de traspasos). Es una pena, pero es así", añadió Galtier, que remarcó igualmente que "la relación técnica entre Neymar, Leo y Kylian es diferente a la que tiene él con la selección".

Por otro lado, dejó claro que la relación entre sus estrellas no es tensa. "Me sorprende tener que repetir siempre lo mismo. Desde que llegué aquí, hasta el día de hoy, lo único que he vivido son cosas normales en la vida de un vestuario", subrayó.

"No hay nada que me haya sorprendido ni nada que me haya supuesto un desafío. Los jugadores aquí quieren ganar juntos y también están en la competencia por jugar. Son todos grandes campeones con competitividad y con sus egos, pero tenemos un vestuario agradable. Hay una discrepancia entre lo que se escucha y la realidad", zanjó.