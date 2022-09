Los obispos acceden a prestar su "colaboración concreta" sobre los abusos cuando Gabilondo se la solicite

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Todavía no se nos ha solicitado ninguna colaboración concreta. Tanto el presidente de la CEE como yo mismo nos hemos entrevistado con él (el Defensor del Pueblo) y sabe bien nuestro deseo de colaboración, que no ha sido formar parte institucionalmente de la comisión --también reconoció que hay miembros de la Iglesia católica que forman parte de su grupo de trabajo--; entonces, nosotros esperamos esa petición de colaboración, pero la valoración de entusiasmo o no cuando todavía no se nos ha pedido esa colaboración, eso ya son valoraciones emocionales, cada cual puede tener las suyas, nosotros estamos dispuestos a colaborar", ha asegurado Argüello.

Así lo ha manifestado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que se ha celebrado los días 27 y 28 de septiembre en Madrid, al ser preguntado por las declaraciones del Defensor del Pueblo que avanzó el pasado martes que va a pedir formas de colaboración específicas a la Iglesia y que no ve mucho "entusiasmo" entre los miembros de la Iglesia sobre su investigación.

Gabilondo indicó que estas formas de colaboración concretas pueden consistir en pedir a la Iglesia información sobre una determinada congregación, sobre un caso de abusos concreto o solicitarle que abra los archivos, aunque reconoció que esto último era un "problema" ya que los Acuerdos firmados entre la Iglesia y el Estado recogen la "inviolabilidad" de los archivos eclesiales.

Por su parte, Luis Argüello ha asegurado que colaborarán ante las peticiones que reciban sobre personas o situaciones concretas. "Haremos la aportación, si está contenido en nuestros archivos, desde nuestros archivos y, si no lo está, desde lo que hayamos vivido o conocido en este tiempo", ha remarcado.