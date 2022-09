Motociclismo.-Aleix Espargaró: "Está todo abierto y todavía creo en mis opciones"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"En el pasado, el líder del campeonato en un día muy malo podía terminar segundo, tercero o cuarto, pero ahora, si tienes un mal día puedes acabar fuera del top10, así que está todo abierto y todavía creo en mis opciones", declaró Espargaró en la rueda de prensa previa al GP de Tailandia.

Aleix Espargaró, que no puntuó en Japón el pasado fin de semana, confesó que se quedó "molesto después de la carrera, no solo por el error sino por cómo fue la carrera". "Es muy extraño que el primero y el segundo del campeonato estén luchando por el octavo puesto, Fabio (Quartararo) y 'Pecco' (Bagnaia) van súper rápido en todos los circuitos", comentó.

Espargaró reconoció que "fue curioso el verles luchar por la octava plaza", en lo que "habría sido una gran oportunidad para recortar puntos". "Nunca lo sabremos, si no hubiesen sido por el error no sabríamos exactamente dónde podríamos haber acabado en la carrera, pero 25 puntos no son tantos, el nivel de MotoGP ahora mismo es muy alto", señaló.

El piloto español terminó el fin de semana "bastante triste", aunque "no enfadado por lo que ocurrió el domingo". "Fui a Tokio el lunes y estuve cenando con mi equipo y con todos. Quiero a todos y cada uno de los miembros del equipo y ellos aún estaban más decepcionados que yo", explicó.

El de Aprilia, tercero en el campeonato, asegura que tratará "de recuperar los puntos" en Tailandia. "Yo soy el líder de este equipo, y dije, 'venga, cabeza alta, cualquier persona puede cometer un error'. Ahora hay un nuevo escenario para nosotros y cuando llega algo nuevo siempre hay elementos positivos", afirmó.

Aleix Espargaró aclaró que tras hablar "a nivel interno" está seguro de que el problema de Japón "no ocurrirá nunca más". "Utilizamos este error para reanalizarlo todo, para tratar de mejorar todos los procedimientos y ver dónde podemos mejorar", apuntó.

"No es tan sencillo como parecía el problema, así que todo mi equipo estaba muy abatido, y yo lo que traté de hacer básicamente es decirles 'es un error humano, puede ocurrir, la competición es así'. Olvidémoslo y con mentalidad positiva para el próximo fin de semana", recalcó.

Ahora la competición vuelve al Circuito Internacional de Chang, en Buriram, para el GP de Tailandia, que no se disputaba desde antes de la pandemia. "No recuerdo 2019, pero en 2019 no me gustaba ningún circuito", bromeó el español.

Espargaró explicó que "la moto de este año es otra historia" y espera poder "pilotar en seco". "En cualquier caso, si es en mojado, fui bastante rápido en Japón, sorprendentemente rápido bajo la lluvia, así que aunque sea en mojado creo que puede ser una oportunidad, porque cuando hay una carrera bajo lluvia pueden ocurrir cosas muy extrañas", pronosticó.

Para el español, la climatología es un problema mayor o menor "depende del circuito". "En Japón, por ejemplo no era tan fácil la 'cuali' porque resbalaba mucho. Pero en cuanto a las condiciones del firme y el agarre, las condiciones han mejorado muchísimo, el ángulo de inclinación es de locos", concluyo.