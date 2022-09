Rally/Dakar.- El piloto español Nani Roma no correrá el Rally Dakar 2023

(Amplía con declaraciones de Nani Roma)

"He vuelto a subir al coche y las sensaciones han sido muy buenas, pero participar es demasiado complicado", admite el catalán

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El piloto español Joan 'Nani' Roma no correrá el Rally Dakar 2023, que se disputará en Arabia Saudí en enero, según han confirmado este jueves su equipo Bahrain Raid Xtreme (BRX) y el doble campeón del 'raid', que pese a que se encuentra "bien" y sus sensaciones "han sido muy buenas" tras volver a subirse al coche, considera "demasiado complicado" estar en la prueba.

Al corredor catalán de 50 años, campeón del Rally Dakar en motos y coches, le detectaron un tumor en la vejiga en marzo y ya en septiembre volvió a subirse a un coche durante la prueba en Marruecos, en un escenario de 'Rally Raid' que supuso su regreso "meses antes de lo que se esperaba".

Ahora, Roma no correrá por primera vez en 27 años una edición del Dakar. "Lamentablemente es demasiado tarde en el calendario para que Nani pueda competir con el equipo en Marruecos y España el próximo mes, y en Dakar en enero de 2023", explicó su equipo.

"Estoy recuperado, me encuentro bien y de hecho, he vuelto a subir al coche y las sensaciones han sido muy buenas. Pero por cuestiones puramente técnicas, y debido al reducido margen de tiempo que queda hasta el inicio de la carrera, participar es demasiado complicado", recalcó Roma en un comunicado en su perfil oficial de 'Instagram'.

El de Folgueroles recordó que no había sido "un año fácil". "Las operaciones y los momentos difíciles de la quimio han sido todo un reto, pero en cada situación adversa, la motivación por volver a competir me hacía ir hacia delante porque es mi vida y durante 27 años no me he perdido ninguna edición del Dakar", subrayó.

"Así que ya estoy pensando en la próxima temporada y os aseguro que mi Hunter y yo volveremos a las carreras con muchas ganas en 2023. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante estos meses", sentenció Roma.

Por su parte, el director del equipo BRX, Gus Beteli, marcó los siguientes pasos en el calendario del piloto español. "Los próximos deberes de Nani para nosotros será demostrar y probar el Hunter Hypercar en Dubai durante el mes de noviembre, pero lo más importante es que tanto en BRX como en Prodrive nos sentimos enormemente alentados por la velocidad de sus progresos, para poder volver al asiento del conductor y ver la sonrisa de nuevo en su cara después de un tiempo difícil", afirmó.

La segunda mitad del Campeonato Mundial de Rally Raid 2022 comienza con el Rally de Marruecos esta semana. Y el equipo Bahrain Raid Xtreme encabeza la búsqueda del título con Sebastien Loeb y Fabian Lurquin. También, BRX, que cuenta con tres coches, llevará al cuarto clasificado del Dakar 2022, Orly Terranova junto a Alex Haro, y a Guerlain Chicherit con Alex Winocq, que correrán con los colores de GCK Motorsport.