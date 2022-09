Brasil participa en Fruit Attraction con la participación de 37 exportadores

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En concreto, el país contará con un pabellón, que estará ubicado en el pabellón 6 y que ocupará un espacio de 256 metros cuadrados, donde mostrará la calidad, productividad y sostenibilidad del sector hortofrutícola de Brasil.

Bajo la coordinación de Frutas do Brasil, proyecto de exportación de fruta brasileña nacido de un acuerdo entre Abrafrutas (Asociación Brasileña de Productores de Frutas y Derivados) y ApexBrasil (AgenciaBrasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), Brasil llevará a cabo diferentes acciones como demostraciones gastronómicas, degustación de frutas frescas o preparación de recetas innovadoras con productos brasileños.

De esta forma, en la feria estarán presentes los fruticultores Abacates do Brasil, ABPM - Fischer, Agrifood, Agrivale, Agrobras, Agrícola Tropical do Brasil S.A, Agrodan, Be Fruit, Bonsucesso - Itacitrus, Brok Fresh, Cargolink, Clorofila, Coana, Coex - Mata Fresca, Coopa, Coopyfrutas, Don Vicente, Fermac Cargo, Finobrasa Agroindustrial S.A., Forever5, Ftrade Brasil, Gibran, Gold Fruit, Grand Valle, GVS Fruit, Happy Fruits, HLB, Jaguacy, Klabin AS, Kuara, MBR, Rasip, Red Lychee, Sebastião DA, Manga, Spceial Fruit, Termotécnica, Tfruits y UP-Fruit.

Las exportaciones totales de frutas de Brasil en 2021 alcanzaron un valor de 1.118 millones de dólares, un 19,5% superior al de 2020, mientras que volumen fueron de 1,2 millones de toneladas, un18,2% más que las exportaciones de 2020. Los productos más exportados fueron mangos, melones, uvas, limas y limones.

RELACIONES COMERCIALES BRASIL-ESPAÑA

En los últimos cinco años, las exportaciones brasileñas de frutas hacia España han crecido un 66% en valor y un 62% en volumen.

En 2021, España fue el cuarto país comprador de frutas brasileñas por valor, con 114 millones de dólares, y el tercer comprador por volumen, con 142.237 toneladas, siendo las frutas más compradas fueron melones, mangos, uvas, papayas, limas y limones.