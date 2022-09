Camión de la Semar que escoltaba a la gobernadora de Colima sufre volcadura

El camión militar que escoltaba a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, sufrió una volcadura cuando circulaba en una carretera Manzanillo-Minatitlán.

Te puede interesar: Se desploma una avioneta cerca de un panteón en Otzolotepec, Toluca

De acuerdo con un hilo de Twitter, con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad dio a conocer que la unidad viajaba en la retaguardia del convoy que acompaña a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, cuando ocurrió el accidente.

“La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informa que una unidad que viajaba en el convoy que acompaña a la titular del Ejecutivo estatal tuvo un accidente en la carretera Manzanillo-Minatitlán la mañana de este viernes”, informó.

Comunicado:

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informa que una unidad que viajaba en el convoy que acompaña a la titular del Ejecutivo estatal tuvo un accidente en la carretera Manzanillo-Minatitlán la mañana de este viernes. 1/3 — Gobierno Colima (@gobiernocolima) September 30, 2022

El gobierno de Colima informó que tras el accidente, los soldados que viajaban en la unidad resultaron lesionados; sin embargo, ninguno presentó heridas de gravedad.

Asimismo, dio a conocer que en el accidente no hubo ningún otro vehículo involucrado; no obstante, no se ha dado a conocer el motivo del accidente.

“La unidad accidentada es de la Secretaría de Marina (Semar). En el accidente no hubo ningún otro vehículo involucrado; los agentes que viajaban en la unidad siniestrada están ya siendo atendidos por servicios médicos y ninguno presenta heridas de gravedad”, agregó.

La unidad accidentada es de la Secretaría de Marina (Semar). En el accidente no hubo ningún otro vehículo involucrado; los agentes que viajaban en la unidad siniestrada están ya siendo atendidos por servicios médicos y ninguno presenta heridas de gravedad. 2/3 — Gobierno Colima (@gobiernocolima) September 30, 2022

Hasta el momento, instituciones correspondientes se encuentran conversando con los agentes para determinar las causas y para tomar las medidas pertinentes que eviten nuevos incidentes, aclaró el gobierno estatal.

Tambi