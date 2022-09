La ONU advierte de un intento de estafa que intenta recabar falsamente fondos para Ucrania

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha sido informada de la existencia de varios mensajes, que circulan por correo electrónico y otras plataformas, y en las que se afirma falsamente que son emitidas por el Fondo Humanitario de Ucrania", ha detallado la propia OCHA en un comunicado.

Estas estafas, que pretenden obtener dinero y datos personales para servicios supuestamente legales en aras de recibir beneficios de Naciones Unidas, son fraudulentas, tal y como ha recalcado la organización.

La OCHA, que gestiona el Fondo Humanitario de Ucrania, ha advertido al público y a las organizaciones de ayuda, a las organizaciones de la sociedad civil y a los grupos de voluntarios sobre estas "actividades fraudulentas".

A su vez, ha recomendado "encarecidamente" a los destinatarios de estas solicitudes que no proporcionen ningún dato personal y que no paguen ninguna cuota a ninguna organización que prometa asistencia humanitaria, ya que Naciones Unidas no cobra en ningún momento por la asistencia humanitaria.