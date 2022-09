Neoenergia (Iberdrola) desarrollará proyectos de hidrógeno verde y eólica marina en Rio de Janeiro

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El memorando firmado con Prumo, conglomerado responsable por la construcción del Puerto de Açu controlado por el fondo estadounidense EIG, se enmarca en la estrategia de Neoenergia para impulsar el hidrógeno verde en el país sudamericano, donde ya ha firmado memorandos de entendimiento con los estados de Pernambuco, Ceará y Rio Grande do Norte; y con el Estado de Rio Grande do Sul para el desarrollo también de plantas de hidrógeno verde y estudios para generación eólica marina frente a las costas de Rio Grande do Sul, en el parque marino de Águas Claras.

Esta nueva alianza, presentada con motivo de la vigésima edición de Rio Oil & Gas, el mayor evento de petróleo y gas de América Latina, prevé la cooperación en la realización de estudios para promover las dos tecnologías para la generación de energía 'verdes'.

Además de la relevancia portuaria y logística, se destaca la capacidad de Porto do Açu para reunir varios segmentos industriales en la región Sudeste, que concentra gran demanda de consumo de energía en el país.

UNA DE LAS MEJORES ZONAS PARA EÓLICA.

Asimismo, Porto do Açu se proyecta como una zona del litoral brasileño que presenta una de las mejores condiciones eólicas para la instalación de parques eólicos marinos, con importantes actores mundiales interesados en instalar proyectos en su costa.

La filial de Iberdrola destacó que la iniciativa puede contribuir a la promoción de la energía eólica marina, fomentando el desarrollo socioeconómico y ambiental, la infraestructura y las cadenas de valor y suministro en la Región Sudeste. Además, las futuras plantas de hidrógeno verde podrán satisfacer la demanda de las industrias del país.

Según el acuerdo, los proyectos pueden tener sinergia con la infraestructura portuaria tanto en la fase de instalación, ya que sirve como área de apoyo para la fabricación y almacenamiento de materiales, como en la fase de operación, permitiendo el atraque de embarcaciones especiales.

El consejero delegado de Neoenergia, Eduardo Capelastegui, señaló que la ampliación de la cartera de renovables refuerza el compromiso del grupo con la descarbonización, la innovación y el desarrollo de tecnologías renovables". "Brasil seguirá demandando fuertes inversiones en el sector energético en los próximos años. Tenemos plena capacidad de generar valor para el mercado brasileño", añadió.

Por su parte, la directora ejecutiva de Renovables de Neoenergia, Laura Porto, aseguró que la compañía "está enfocada en el desarrollo de una cartera de proyectos renovables eólicos y fotovoltaicos", además de la formación de equipos y alianzas estratégicas para el desarrollo de la generación eólica marina y de proyectos piloto de hidrógeno verde.