Jagoba Arrasate: "Ante el Real Madrid tienes que elegir qué sufrimiento quieres"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Si tenemos nosotros el balón ellos, estarán más incómodos, pero eso no va a ser eterno. Tienes que elegir qué sometimiento o sufrimiento quieres, y ver qué capacidad de sufrimiento tienes. Ellos con espacios están también muy cómodos", expresó el entrenador rojillo en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante el Real Madrid.

Arrasate aseguró que han "pasado página" de la derrota (0-2) ante el Getafe, para enfrentarse a "un equipo que ha ganado todo". "Estamos pensando en cómo minimizar y hacerles daño", reflexionó sobre los blancos, de los que destacó sus "diferentes registros". "Cuando hora y media antes recibes la alineación, todos te parecen buenos", confesó.

Arrasate, que se mostró "ilusionado" y ya tiene "clara" la alineación, instó a llevar a cabo un "plan" ante los blancos, ya que no podrán "tapar todo". "Tienes que decidir dónde le das el espacio, a la espalda o en iniciación. Muchas veces hacemos el plan y otras veces lo que podemos. Si vas en bloque bajo no puede ser pasivo. Si tienes el balón ellos, no lo tienen y es la mejor manera de defender. Haremos lo que requiera el partido", analizó.

"Estos equipos tienen al mejor portero y el mejor delantero. Hay que ser consistentes y las opciones que tengas ser eficaz para hacer ese gol que te dé más oportunidad de sacar un buen resultado", advirtió sobre un partido en el que apuntó que "todo se magnifica".

Arrasate cree que en el Bernabéu "puedes empatar a cero y venir feliz y la gente te tilda de defensivo, y otras veces puedes ser más ofensivo y te meten cuatro y la gente te aplaude". "Queremos darle continuidad al inicio de Liga, el equipo está en un buen momento, mañana es un escenario para demostrar que estamos aquí y ponerles las cosas difíciles", manifestó.

"Sabemos que el público aprieta y cómo es el escenario, si entras bien, puedes darle continuidad. Pero si no entras bien y no tienes personalidad, te haces pequeño, y si pasa eso estás muerto", auguró.

Finalmente, Arrasate avanzó que este mes antes del parón por el Mundial es "muy importante", por lo que necesitará "de todos" sus futbolistas. "Hay que llegar al parón con sensaciones positivas y con puntos. Todos están en un buen momento y eso me tranquiliza", zanjó.