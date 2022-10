Lopetegui: "Estoy triste porque tenía ilusión, pero una cosa es estar triste y la otra es estar débil"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Estoy triste hoy, porque tenía ilusión, pero una cosa es estar triste y la otra es estar débil. Tenemos que estar con la tranquilidad de saber que lo que vaya a pasar de aquí a final de temporada depende de nosotros", declaró Lopetegui en la rueda de prensa posterior al choque.

Sobre una posible destitución, Lopetegui fue claro. "No estoy pensando en nada de eso, estoy pensando en recuperar a los jugadores anímicamente, en ayudarles para equilibrar bien la cabeza y en preparar el partido que nos toca", comentó.

El vasco aseguró que tienen "un margen de mejora", pero que necesitan "autocrítica, el entrenador el primero", para poder "ser capaces de darle la vuelta a esta situación".

Sobre una mala planificación de la plantilla como causa del mal arranque, el entrenador no quiso "entrar a valorar ese escenario", sino que para él "lo importante son los que están", a los que hay que "cuidarlos y potenciarlos".

"La idea era tener una primera parte donde fuéramos capaces de hacerle un poco más de daño al Atlético de Madrid. Sabíamos que era un partido de detalles, donde cualquier mínimo error es un equipo que te lo castiga, muy fuerte en las dos áreas, y en la primera parte, dentro de no tener mucha claridad, ellos tampoco estaban teniendo situaciones", analizó Lopetegui.

El técnico vasco afirmó que "cualquier jugada podía desequilibrar" el partido, y que "ha sido el saque de banda previo a la lesión de Karim (Rekik)", donde encajaron el gol de Marcos Llorente, que podrían "haber evitado, sin ninguna duda".

Lopetegui opina que en la segunda parte han "cambiado cosas" y "ejecutado otro tipo de situaciones". "Nos ha faltado un poquito de claridad y calma en el tramo final del juego, pero sí que estábamos por encima del Atlético de Madrid, pero es un equipo que es capaz de convivir con mucha naturalidad en esos momentos donde es dominado", explicó.

Además, explicó también el segundo gol, donde dice que podrían "haber defendido mejor". "Nos ha venido un castigo muy grande con el 0-2, porque ellos no estaban llegando de ninguna manera y la sensación que teníamos era que estábamos en el buen camino. Trastoca todo, los cambios son seguramente más a tumba abierta, el control no existe y en ese escenario las transiciones tienen mucho peligro", valoró.

"En un escenario de mucho trabajo donde tienes que remar y a contracorriente, lo estábamos haciendo, pero ese segundo gol creo ha venido en un momento en el que estábamos siendo mejores. Pero ser mejor o no se cotiza en las áreas y ahí nosotros no lo hemos hecho y con el 0-2 se ha ido todo el partido", comentó.

Al Sevilla, según su entrenador, lo que le faltó para entrar en el partido fue "un poco de tranquilidad y de buenas decisiones en el tramo final", y cree que su rival se lleva "tres puntos merecidos". "La situación del equipo no es la que tenemos, sin ninguna duda, queremos estar más arriba y estoy seguro de que el equipo va a terminar dándole la vuelta a la situación, queda muchísima temporada", afirmó.

"Cuantos más partidos dejas de sumar, más complicado es, pero todavía tenemos mucho tiempo por delante en ese aspecto. A partir de ahí, por mucho tiempo que haya, en el fútbol las prisas y las urgencias siempre están presentes y nosotros como Sevilla, queremos ganar todos los partidos y ahora nos centraremos en la Champions", declaró.

En el inicio de temporada, Lopetegui detecta que su equipo se encuentra en un momento donde no están "acertados en los tramos finales del juego" y que este partido "no tiene mucho que ver con los anteriores". "Contra el Barcelona tuvimos muchas más situaciones claras de gol, hoy no han existido, hemos dominado pero no hemos sido capaces de generar situaciones de gol", añadió.