Nicaragua reitera su rechazo al embajador estadounidense y carga contra Países Bajos por "injerencistas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha calificado a Rodríguez de "injerencista insigne", "irrespetuoso" y "nada diplomático", ha expresado el Ministerio de Exteriores nicaragüense en una nota oficial leída por Murillo, según recoge 'La Prensa'.

"Reiteramos nuestra posición inclaudicable de dignidad nacional que desconoce absolutamente el injerencismo y la actuación imperialista que merecen el repudio de pueblos honrosos y luchadores como el nuestro", ha añadido.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, también ha señalado a Países Bajos como "injerencista" y ha manifestado que no quiere relaciones con "ese gobierno intervencionista" durante un desfile de la Policía, tal y como recoge el mismo medio.

Ortega ha llegado a referirse al país europeo como "miseria humana" después de que su embajadora le comunicase que no iba a llevar adelante el proyecto para construir un hospital en la Costa Caribe de Nicaragua. Además, ha acusado a la embajadora de hablarle a los nicaragüenses como si fuera una colonia "holandesa".

"El que viene aquí a faltarle al respeto a nuestro pueblo, a nuestra patria pues que no vuelva a aparecer por Nicaragua y no queremos relaciones con ese gobierno intervencionista, todas sus miserias que las vaya a gritar afuera, pero aquí en Nicaragua no le permitimos que no respeten a este pueblo", ha sentenciado.

Actualmente las relaciones entre los Países Bajos y Nicaragua dependen de la Embajada en Costa Rica, porque en suelo nicaragüense solo cuentan con un consulado.

DESPUÉS DE EXPULSAR A LA EMBAJADORA DE LA UE

Ortega ordenó el pasado miércoles la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheidt, después de que la semana pasada la delegación de la UE en Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la devolución de la democracia al pueblo nicaragüense.

Además de su expulsión, Muscheidt ha sido declarada persona non grata en Nicaragua, según ha informado una fuente diplomática europea al diario 'La Prensa'.