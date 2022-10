(Previa) Valencia, Betis y Real Sociedad quieren prolongar su buena dinámica

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Espanyol recibe al Valencia este domingo (14.00 horas) en la jornada 7 de LaLiga Santander, en un duelo en el que los valencianistas querrán hacer bueno su último triunfo ante un conjunto 'perico' que encadena dos derrotas seguidas; mientras, un Betis animado buscará defender su puesto de Champions en su visita a un Celta con dudas (16.15) y la Real Sociedad deberá prolongar su buena racha para mantener candidatura a los puestos europeos.

El conjunto de Manuel Pellegrini está de dulce. Los verdiblancos solo han caído en una ocasión en este inicio de curso, ante el líder Real Madrid, y han sumado 15 puntos de 18 posibles. En su último compromiso liguero se impuso al Girona (2-1) en Villamarín gracias a un doblete de Borja Iglesias, segundo máximo goleador (6) de la Liga y recientemente convocado con la selección española.

El conjunto sevillano, que es cuarto en la tabla con 15 puntos, por lo que una victoria, la sexta del curso, les aseguraría mantener puesto de Champions. Para ello, el chileno podrá contar ya con Nabil Fékir, ya recuperado, aunque está por ver si es titular, en detrimento de Luiz Henrique o Rodri. Sabaly es duda en el lateral derecho y podría dejar hueco a Aitor Ruibal.

Por su parte, el Celta no termina de arrancar y sigue inmerso en una irregularidad peligrosa. Los del 'Chacho' Coudet sumaron su segunda derrota consecutiva ante el Valencia antes del parón, después de caer de manera contundente (4-1) en el Metropolitano. La reconstrucción y renovación se le está atragantando, de momento, al equipo gallego, que se ampara en un Iago Aspas que ya ha marcado cinco tantos en Liga.

La falta de gol y la debilidad defensiva lastran al Celta, que debe reencontrarse con la victoria para no meterse en problemas, ya que solo tiene un colchón de tres puntos sobre el descenso. La única baja confirmada es la de Franco Cervi, por sanción, con Veiga y Pérez compitiendo por ese puesto. Regresa Gonçalo Paciencia, aunque no parece que Larsen se caiga del once titular.

LA REAL SOCIEDAD QUIERE OLVIDAR SU ÚLTIMA DERROTA A DOMICILIO

A las 18.30 de este domingo, el Girona recibe a la Real Sociedad sin el refuerzo positivo de los resultados, aunque cargado de buenas sensaciones, y con más confianza gracias a un sistema mucho más consolidado. Ante el Betis, rozaron la gesta, pero cayeron (2-1), cortando una racha de imbatibilidad de dos encuentros.

El aspecto defensivo sostiene a un equipo catalán que ha recibido siete tantos, el que menos de los últimos diez clasificados. Ahora es undécimo con siete puntos, tres por encima del descenso. Michel podría recuperar a Yangel Herrera, Terrats, Stuani y Ureña, con las bajas confirmadas de Kebé y Borja García.

Enfrente estará la Real Sociedad, que empieza ante el Girona, al que nunca ha ganado en Montilivi, un maratón complicado en el que se enfrentará a Villarreal, Celta de Vigo, Mallorca y Valladolid, cerrando el mes de octubre en casa frente al Betis. Los vascos llegan a este duelo tras vencer (2-1) al Espanyol tras un final de infarto, para colocarse octavo con diez puntos. Una victoria permitiría olvidar su derrota en el último desplazamiento en el Coliseum, y aproximarse a las posiciones europeas.

Este domingo también se disputará el Espanyol-Valencia, con un conjunto 'perico' muy necesitado de puntos al rozar la zona de peligro con cuatro puntos de 18 posibles. Ya sin Raúl de Tomás, el equipo catalán debe haber utilizado el parón para cambiar su mentalidad y un club 'ché' animado será el primer gran examen.

Los de Gatusso vencieron 3-0 al Celta en Mestalla para ir se al parón novenos a tres unidades de Europa League, por lo que un triunfo sería clave para aguantar la estela europea y no descolgarse antes de un mes de octubre cargado de puntos importantes en juego. Rubén Sánchez, Lazo, Keidi Baré, Óscar Gil y Pedrosa están prácticamente descartados en el Espanyol, mientras que el Valencia Musah y Cömert no apuntan al duelo, en el que Cavani buscará estrenarse como goleador.

--HORARIOS DE LA JORNADA 7 DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado 1 de octubre.

Cádiz-Villarreal. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 14.00.

Getafe-Valladolid. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15.

Sevilla-Atlético. De Burgos Bengoetzea (C.Vasco) 18.30.

Mallorca-FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.

-Domingo 2.

Espanyol-Valencia. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 14.00.

Celta-Betis. Soto Grado (C.Riojano) 16.15.

Girona-Real Sociedad. Melero López (C.Andaluz) 18.30.

Real Madrid-Osasuna. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.

-Lunes 3.

Rayo Vallecano-Elche. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00.