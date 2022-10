Simeone: "Espero que el Sevilla se recupere porque siempre es un equipo importante en la liga española"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"El Sevilla siempre tiene una apuesta valiente, con intención y espero que se recupere porque siempre es un equipo importante en la liga española", declaró el técnico argentino en la rueda de prensa posterior al choque.

Además, el técnico argentino achaca el mal comienzo de temporada de los nervionenses a los cambios en la plantilla. "No es fácil suplantar a futbolistas como Diego Carlos y Koundé, el Sevilla la temporada pasada, si no me equivoco, fue la portería menos goleada y fue gracias a la jerarquía y al potencial que tenían esos centrales", explicó.

En otro orden de cosas, Simeone comentó que, para el puesto de central, hoy tiene "otros chicos que se tendrán que adaptar", con los que "tendrá que trabajar con tiempo para poder mejorar". "Nos quedamos con muchas cosas buenas de este partido. Me pone muy contento la actuación de Marcos (Llorente) en ese lugar, porque nos puede dar mucho, mucha fuerza, potencia. Volvió al gol, que lo necesitaba él y el equipo lo necesitaba a él de cara al gol", valoró Simeone.

También destacó "la interpretación de todo el equipo", y reconoció que podrían haber matado antes el encuentro. "Es verdad que pudimos haberlo resuelto antes, porque ese 2-0 es peligroso, más jugando de visitante, porque el 2-1 te lleva a un vértigo que no sabes lo que puede pasar, pero supimos sostenerlo y es verdad que no fuimos contundentes en un montón de situaciones que pudimos haberlo sido", afirmó.

El 'Cholo' siente que este equipo es "más reconocible", porque "trabaja el partido" como lo quieren jugar. "Está claro que cuando ganamos siempre es mucho más fácil sentirte cercano a lo que hicimos, pero también lo sentimos cuando hay trabajo pero no te toca ganar, porque se reproduce lo que uno va a buscar. Correr, trabajar y esa es la búsqueda, al menos conmigo, desde que estuve y desde que estaré", declaró.

Por otra parte, el preparador rojiblanco resaltó la "fuerza" que otorgan Stefan Savic y José María Giménez al equipo. "Los otros días, entrenando con todos los defensores, hablábamos de que ellos no salen en la foto, pero son los que sostienen al equipo para que los otros puedan salir en la foto", comentó.

Además, en ataque destacó que "el equipo tiene jerarquía ofensiva, tiene a jugadores de diferentes características que pueden hacerlo de la mejor manera" y puso en valor el partido de Marcos Llorente. "Jugó en una posición nueva que nos entusiasma, más cerca de donde a él le gusta que es el gol, y eso es algo importante, primero para él y en general para el equipo", señaló.

El técnico habló también sobre Nahuel Molina, que se marchó del partido tocado, pero con "un calambre nada más". "Es joven y tiene un potencial enorme, porque tiene muchas cosas para mejorar y quiere mejorar. Hay que ayudarlo y tener paciencia; está claro que en el fútbol no existe, pero nosotros tenemos que creer en lo que entendemos que le puede hacer bien al equipo", aseguró.

"Molina por sus condiciones, sus características, su trabajo, va a ser un futbolista importante en el tiempo, cuando mejore también algunas situaciones", añadió Simeone.

Simeone analizó también "la labor de Witsel en la mitad del campo", que, aunque "tiene cosas para mejorar", le da al equipo la "tranquilidad para que la pelota pueda circular con calidad y en transición". "Lo importante es valorar el global. Carrasco entró muy bien, Griezmann lo mismo, Joao Félix lo poquito que le tocó se entregó para lo que el equipo necesitaba, Correa estuvo cerca de marcar dos goles. Los necesitamos a todos, son muchos partidos por delante, así que necesitamos que estén todos con la ilusión de jugar y que el campo marque los tiempos de juego", concluyó Simeone.