Aguirre: "Estuvimos en números muy parecidos, pero la única estadística que vale es la del gol"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Tuvimos los mismos tiros a puerta, es difícil contener al Barça de esa manera. Estuvimos en números muy parecidos, pero la única estadística que vale es la del gol. No sé si salimos reforzados, pero damos la cara. No escuché durante los 90 minutos nada en contra del equipo a la gente, al contrario, hasta el final estuvieron ahí. Es de agradecer, están con nosotros", declaró en rueda de prensa.

Además, aseguró que el equipo "mostró una vez más honradez profesional". "No perdemos el orden, es difícil que nos hagan mucho daño, pero también es verdad que nos falta más fútbol asociativo. Si miras el primer partido y el de hoy... ese día perdimos 15 balones en la salida, y hoy no. El equipo ha mejorado considerablemente. Perdimos ante un candidato a todo, pero me quedo con el esfuerzo del equipo y su profesionalidad. Las sensaciones como colectivo fueron buenas", indicó.

También alabó al delantero azulgrana Robert Lewandowski, autor del único tanto del encuentro. "El Barça siempre tiene a este tipo de jugadores: Luis Suárez, Neymar, Ibrahimovic, Leo -Messi- comía aparte... No te perdonan. Sabíamos de su peligrosidad, sabíamos que estaba en un buen momento, y lo único que deseo es que en el Mundial México le gane a Polonia, con o sin Lewandowski", apuntó.

Sobre la aportación de Xavi al equipo, explicó que "le ha dado empaque defensivo". "Un gol en cinco partidos es una cifra muy buena. Estos equipos defienden muy bien con la pelota, pero Xavi le ha agregado esa presión en campo rival. Ves a Ansu Fati, a Dembélé, impensable hace un tiempo. Hay sacrificio, defienden muy bien. Sin la pelota son bastante solidarios, y eso es labor de Xavi", dijo. "Me dio mucho gusto ver en el campo a Piqué y a Jordi Alba, es gente que hace muchos años que conozco y que aprecio", concluyó.