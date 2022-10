Los socios del Real Madrid aprueban las cuentas y la reforma de los Estatutos para ser candidato a presidente

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Según detalló el vicepresidente tercero Pedro López, los resultados correspondientes a la temporada 2021-2022 arrojaron un beneficio de 13 millones de euros y un patrimonio neto de 546 millones, con unos ingresos de explotación de 722 millones, 69 más que en el ejercicio anterior.

Además, el club blanco ha obtenido un EBITDA de 203 millones de euros (180 millones de euros en 2020-21 y 177 millones en 2019-20), superior al logrado en 2018-19, y su saldo de tesorería, excluido el proyecto de remodelación del estadio Santiago Bernabéu, es de 425 millones. La deuda neta es de -263 millones, lo que representa una posición de liquidez neta y la ratio Deuda/EBITDA se sitúa en un valor de 0.de euros.

En otro orden de cosas, se presupuestarán para la temporada 2022-23 unos ingresos de 769,6 millones de euros, antes de enajenación de inmovilizado, así como un beneficio antes de impuestos de 5,0 millones de euros. El presupuesto de ingresos representa un aumento de 48,1 millones de euros (7%) respecto al ejercicio 2021-22.

Por otro lado, Pedro López presentó el presupuesto de ingresos para este ejercicio 2022-23, que es de 769,6 millones de euros, todavía algo inferior al de la 2019-2020, anterior a la pandemia, que fue de 822,1 millones de euros.

Tras la exposición del vicepresidente económico del conjunto madridista, los socios aprobaron las cuentas de 2021-2022 con 1.696 votos a favor, con dos abstenciones y tres votos en contra, y el presupuesto de 2022-2023 con 1.693 votos a favor, con tres abstenciones dos en contra. La propuesta de las cantidades de las cuotas sociales para la temporada 2023-24 salió también adelante con 1.641 votos a favor, por 39 en contra y 15 abstenciones.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recordó que "las dos temporadas anteriores" han estado "marcadas por los efectos de la pandemia", pero que las han podido "cerrar con resultado positivo" gracias a la puesta en marcha de "medidas estrictas" y "generosas" por parte de jugadores, cuerpo técnico y altos directivos.

En este sentido, los ingresos de la pasada campaña, aunque aumentan "un 10 por ciento" sobre los de la 20-21, siguen "100 millones por debajo" de los presupuestados para la 19-20, y cree que están afectados "significativamente" porque sólo pudieron contar con el aforo total del Santiago Bernabéu "a finales de febrero, unido a las limitaciones por la obra" y recalcó "una gestión centrada en la contención de gastos y el desarrollo de negocio en todos los ámbitos".

Pérez se refirió a la alianza con 'Legends' y 'Sixth Street' para que se pueda "dar el mejor servicio a los aficionados y lograr los mayores ingresos posibles" cuando esté remodelado el Santiago Bernabéu. "Nos aportarán sus conocimientos para que el Bernabéu, un gran icono urbano, cuente con todo tipo de eventos", añadió, puntualizando que este acuerdo con 'Sixth Street' "sólo" está destinado a mejorar "la explotación del estadio".

En cuanto a la obra del coliseo madridista, confesó que "el sueño del madridismo está muy cerca de finalizar" y apuntó "al próximo verano" como su previsible finalización, dando las gracias "a las más de 1.200 personas" que están trabajando en ella.

"Comprobaremos que será un antes y un después, y será un símbolo de vanguardia arquitectónica y uno de los lugares de ocio y entretenimiento más atractivos de Europa, sino el mejor", deseó, reiterando que "la actividad del club no se verá afectada por el pago" de los préstamos que firmó "en condiciones excepcionales".

En este sentido, también dejó claro que no va a "cambiar nunca" el nombre del Santiago Bernabéu. "Si quieren poner mi nombre a algo ya diré yo dónde. El Bernabéu se ha convertido ya en una marca y sería absurdo, además no me sentiría bien. Parece que estoy yo detrás y no lo voy a hacer, lo digo con toda rotundidad", zanjó ante la petición de un socio de añadir su nombre al de Santiago Bernabéu.

APROBACIÓN DE LOS NUEVOS REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE

Tras dar por cerrada la Asamblea Ordinaria, se dio paso a la Extraordinaria donde el punto más importante era el visto bueno de los socios a la modificación del artículo 40 de los Estatutos Sociales, que hace referencia al procedimiento electoral y a los requisitos para ser candidato a la presidencia del club.

Con 1.500 votos a favor, 41 abstenciones y 10 en contra, los socios se mostraron favorables a incorporar a los Estatutos del club de la obligatoriedad de avalar al que quiera ser presidente o miembro de la Junta Directiva con el 15 por ciento del presupuesto.

Por último, con 1.522 votos a favor, los socios de la asamblea aprobaron la fusión por absorción, con efectos de 1 de julio de 2023, del Club RSC Internacional FC para que se convierta oficialmente en el Real Madrid C.