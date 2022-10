Ancelotti: "Un empate nos deja tristes, pero vamos a reaccionar pronto"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Este equipo cuando gana no está contento, está triste. Estamos tristes, un empate nos deja tristes, pero vamos a reaccionar pronto", expresó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Tras nueve victorias consecutivas, el Real Madrid dejó escapar los primeros puntos de la temporada ante un serio Osasuna que igualó el primer tanto de Vinicius. Para el italiano, el partido "no ha sido bueno en general", con un equipo blanco "bastante flojo" en la primera mitad. "La línea defensiva no presionaba mucho y en la segunda parte, después del empate, ha sido mejor en intensidad. Los cambios eran para meter piernas frescas", analizó.

"Hemos permitido contras, pero sin peligro. El partido estaba controlado y merecíamos ganar. No hay que hablar de la excusa del parón, lo tenemos que manejar, la plantilla es muy buena. He hecho cambios para dar prioridad a los que entrenaron aquí", explicó Ancelotti que afirmó que el partido "estaba ganado", pero no tuvieron "la suerte de marcar el penalti" que falló Benzema cuando el partido marcha empatado.

No obstante, defendió que el francés es "el mejor lanzador" del equipo blanco. "Recuerdo que después de los penaltis que falló ante Osasuna (el curso pasado), tiró los más importantes ante el City y los marcó", reconoció.

"No ha sido su mejor partido, pero es normal después de una baja de algunos partidos. No está tan fino ni tan fresco", comentó sobre el partido de Benzema en su regreso tras perderse tres partidos por lesión.

A pesar del empate, Ancelotti instó a "mirar hacia delante", asegurando que el equipo "lo ha hecho muy bien hasta ahora y lo hará bien". "Esto puede pasar, termina una racha muy positiva, pero ahora trabajaremos para (tener) otra racha positiva", añadió.

El técnico insistió en que "se puede mejorar" lo relacionado con encajar goles en contra, algo que ha ocurrido en todos los partidos de este curso.

Finalmente, Ancelotti avanzó que Thibaut Courtois se realizará una prueba médica este lunes, ante un posible "problema del nervio ciático", por lo que evaluarán si puede jugar este miércoles ante el Shakhtar en Champions.