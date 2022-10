Periodista chilena sufre asalto mientras transmitía en vivo durante las elecciones presidenciales de Brasil

Mientras realizaba una transmisión en vivo en Instagram, la periodista chilena Andrea Arístegui fue víctima de los amantes de lo ajeno en la nación de Brasil.

De acuerdo con la periodista, se encontraba a las afueras del comando de Lula Da Silva realizando un live en Instagram donde informaba todo acerca de la primera jornada electoral; sin embargo, un sujeto a bordo de una bicicleta le arrebato de las manos su celular y emprendió la huida.

Andrea Arístegui realizaba un Instagram Live

Momentos después del robo, el canal argentino Todo Noticias (TN) conversó con la periodista y obtuvo su reacción de los hechos.

“¿Qué te pasó con el celular hace un segundo?”, le preguntó el periodista de TN a Arístegui, quien había sufrido el robo hace pocos momentos.

“Estaba transmitiendo en Instagram Live y vino alguien en bicicleta y me quitó el teléfono. No me di cuenta, claramente. Aunque bueno, no es la primera vez. El sábado estábamos aquí mismo y pasó otro chico en bicicleta que trató de robarnos cosas”, sostuvo.

Por otro lado, reveló que no solo ella ha sido víctima de los amantes de lo ajeno, pues también algunos colegas que se encuentran cubriendo la jornada electoral brasileña les robaron su dispositivo móvil.

La periodista señaló que “ahora que me robaron el teléfono, dos periodistas me dicen que ya llevan tres teléfonos que se han robado aquí mismo estos días”.

“Saben que estamos los periodistas acá distraídos, concentrados en esto (las elecciones). Esta vez me tocó a mí. Lo que más lamento es que se dificulta el trabajo, después del tema del teléfono propiamente tal, pero es una dificultad en estos momentos donde justamente más necesitamos estar conectados”, expresó.

No es la primera vez que le pasa

La comunicadora chilena confesó que no es la primera que le roban el celular durante una cobertura, pues la primera vez ocurrió cuando se encontraba en Venezuela.

“No es la primera vez que te pasa, en Caracas te pasó, me lo sacaron del bolsillo”, detalló.