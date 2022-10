Trabajar con  el ingeniero Slim es una delicia, en cada junta te echas una maestría: Arturo Elías Ayub

Arturo Elías Ayub: Trabajar con el ingeniero Slim es una delicia Me divierto mucho y lo hago con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho gusto. Estoy en Uno TV, Marca Claro, Claro Sports, la parte de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Sin duda, se trata de uno de los sharks más queridos por el público en el programa Shark Tank; pero no solo eso, Arturo Elías Ayub se ha convertido en toda una autoridad en materia de estrategia de negocios y de forma de vida; hoy se desempeña como director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación Telmex Telcel, director de Uno TV y de Claro Sports, además de formar parte de múltiples consejos.

Arturo Elías Ayub: Trabajar con el ingeniero Slim es una delicia

¿Cuál es el primer trabajo que tiene Arturo?

— Bueno, empecé superchavito a hacer muchas cosas diferentes. Cuando estaba en secundaria ya tenía una comercializadora que había formado; además, medio a escondidas, porque a mis papás no les gustaba que descuidara la escuela.

El primer trabajo formal fue en el negocio mi papá de toda la vida, que era una fábrica de uniformes industriales en donde desde los 15 años me iba ahí a talachearle, empezando desde el mostrador a vender telas, a cobrar, ver el almacén, ver inventarios; mi papá muere cuando yo tengo 22 años y me quedo con ese negocio. Empieza a ir muy bien y a partir de ahí empecé otros negocios.

Entonces llegas a Grupo Carso. ¿Inicialmente a Telmex?

— A los 30 me invita el ingeniero (Carlos) Slim a trabajar en Telmex como asesor de la Dirección General con Jaime Chico Pardo; sí, ahí empiezo la gran aventura que ha sido estar en este grupo.

Participas en muchos consejos; no solo del grupo, sino también externos, ¿cierto?

— Sí, me tocan muchas chambas muy divertidas. La verdad, me divierto mucho y lo hago con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho gusto. Estoy en Uno TV, Marca Claro, Claro Sports, la parte de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, en la Fundación Telmex Telcel y tengo la gran fortuna de que me han invitado a varios consejos de administración dentro y fuera del grupo.

Es una gran fortuna porque aprendes de todo. Estoy en una empresa de ferrocarriles, estoy en el consejo de una holding muy grande que tiene restaurantes, bienes raíces, etcétera; estoy en otra que tiene también bienes raíces, pero residenciales y en otra que es muy industrial.

Te estoy hablando de las externas; aquí en el grupo estoy en el banco, en el consejo del Grupo Carso y en algunos otros. Entonces, aprendo muchísimo y me encanta aprender de varios temas diferentes.

¿Cómo administras tu tiempo?

— Me voy a meter un poco en el tema personal. Yo creo que el tiempo lo debes de administrar con prioridades; para mí, la prioridad número uno soy yo: tengo que estar bien para estar bien para los demás y para la chamba. Eso significa mi ejercicio, que no perdono todos los días; juego tenis todos los días de hora y media a dos horas.

El tiempo con mi familia, que es el que me da la vida, o sea, mi mayor placer es mi tiempo con mi familia. Después viene el tiempo de la chamba. ¿Y cómo organizo ese tiempo?, teniendo muy buenos equipos de trabajo y sabiendo delegar.

Yo creo que si tienes a gente en la que confías, la gente que hace bien las cosas, gente que tiene una pasión importante por lo que está haciendo y que, además, te da buenos resultados, es mucho más fácil administrar el tiempo así.

¿Cuáles han sido las decisiones más difíciles que has tomado?

— ¡Uy! Me han tocado muchas. Me ha tocado tomar muchas decisiones difíciles, pero son las más padres, son las que te hacen pensar más, las que te hacen estudiar más, las que te hacen investigar más. Yo creo que para tomar una decisión fácil o difícil te va mucho mejor entre más información tengas de cosas que lees, de cosas que estudias, de que te empapes de la situación y tengas más información del punto de vista de los demás.

Eres una imagen personal, pero también representas a un grupo, ¿cómo manejas esta dualidad?

— Es una muy buena pregunta, porque no es fácil. Te identifican inmediatamente con un grupo empresarial muy importante y entonces manejar tu imagen personal fuera de ese grupo es bastante complicado. Lo que hago es muy sencillo, mis valores y los valores del grupo son muy similares.

Tengo la gran fortuna de trabajar en un grupo en donde hay valores clarísimos y son los valores con los que a mí me educaron toda mi vida; entonces, lo que yo manejo en mis redes o lo que yo puedo decirte ahorita en una entrevista o lo que puedo decir en Shark Tank no se va a salir nunca de los valores del grupo.

Pasemos a las empresas. Fundación Telmex Telcel está metida en educación, desastres naturales, deporte, salud. Platícanos brevemente sobre la labor que se está haciendo.

— Mira, la Fundación es la chamba más increíble que tengo y que puede tener cualquiera. Es una chamba por la que debería de pagar en vez de que me paguen por hacerla, porque, al final del día, se trata de hacer cambios estructurales en la sociedad a la mayor cantidad de personas que puedas; ese es el lineamiento del ingeniero Slim: haz cosas que lleguen masivamente a la mayor cantidad de gente posible, pero que además no sea la aspirina, que sea el antibiótico que cura el problema; o sea, que haya un cambio estructural en la sociedad.

Entonces, como bien lo dices, estamos muy metidos en educación, salud, deporte, cultura, desastres naturales. Y, bueno, pues por ahí se engloban muchísimas cosas y con programas que hacen mucho sentido.

Hace rato comentabas un poco de trabajar con el ingeniero Carlos Slim. Cuando trabajas con él, con el grupo y los consejeros, además de las típicas métricas, ¿qué otro tipo de indicadores o claves manejan en el grupo y en las empresas donde participas?

— Trabajar con el ingeniero es una delicia porque en cada junta te echas una maestría, y justo te echas una maestría porque nunca sabes de qué va a hablar: puede hablar de todos esos números que mencionas, pero puede hablar de marketing, puede hablar de recursos humanos, de la gente o puede hablar de cualquier ángulo del mercado de la competencia o de lo que está pasando en el mundo en ese sector.

Nunca sabes de qué va a hablar, pero siempre toca temas diferentes que, al final del día, se vuelven compatibles con el tema de la junta a la que estás asistiendo o de la empresa de la que estamos hablando. A mí a veces me preguntan: “oye, ¿qué es lo que más le admiras al ingeniero en la parte empresarial?”, que es un mago para darle la vuelta a los problemas, o sea, tú llegas con la peor bronca del mundo y el ingeniero te la convierte no solo en una solución, sino en una nueva oportunidad que no te la acabas.

Entonces dices: “¿cómo puede ser que yo estaba tan preocupado por esto y este cuate no solo me despreocupó, sino que le sacó por dónde hacer algo beneficioso para la empresa?”. ¡Es increíble!

¿Qué sigue? A ti te gusta mucho la tecnología, te he visto en tus redes: hubo una época en la que te ibas con el dron y andabas por ahí; todo este tema con el metaverso. ¿Hacia dónde va el grupo tecnológicamente hablando?

— Yo creo que el grupo tiene que estar siempre en la punta de la tecnología. Tenemos el negocio más importante del grupo que son las telecomunicaciones, donde, si no estás actualizado o adelante de los demás, estás muerto.

Entonces, ¿qué viene?, no sé, hoy con 5G tienes velocidades que ni siquiera nos imaginamos; hoy con 5G puedes bajar una película en tres minutos, ¿qué más necesitamos? La inmediatez de los datos no es un tema, haces una videollamada y te ves como si fuera la televisión. ¿Qué sigue? Yo creo que viene muy fuerte el Internet de las cosas y empezarán a pasar cosas, muchas cosas por ahí.

Como que esté conectado tu refrigerador y que tu coche haga cosas que no te imaginas: que se pare solo y se maneje solo y tu refrigerador pida el súper solo, todo este Internet de las cosas. Te di dos ejemplos tontos, pero en la industria, en el tema agropecuario… por todos lados vienen cambios, para mi gusto, muy importantes.

Aunque estar adelantados en la tecnología siempre tiene un riesgo.

— Mira, lo dices ahorita, el riesgo. Perdón que te interrumpa. La red 5G hoy solo Telcel la tiene en México porque es carísima, no sabes qué caro es desarrollar una red 5G: las antenas tienen que estar mucho más cerca una de otra que lo que estaban en la 4G. Pero si no te arriesgas y no eres el primero, pierdes.

Y la mayor parte de los mexicanos conocemos perfectamente Telcel, pero no el tamaño de América Móvil en el resto del mundo, sobre todo el continente, donde hay incluso el triple play. Ustedes también manejan la parte de la televisión, la telefonía fija, ¿qué nos puedes comentar brevemente de América Móvil fuera de México?

— No me acuerdo en cuántos países estamos, pero creo que son alrededor de 26 o 27 países. Estamos en una parte de Europa y en todo Latinoamérica, menos dos o tres países, creo que es Venezuela y no recuerdo al otro. Tenemos más de 300 millones de usuarios, somos líderes empezando de cero en muchos de estos países que te menciono, o sea, habiendo competidores que empezaron mucho antes y nosotros habiendo entrado mucho después con cero clientes; hoy somos los líderes.

Me estoy tratando de acordar de cuántos usuarios tenemos con los tres servicios, pero son muchísimos: en Brasil somos muy fuertes, en Colombia, en Perú, en todo Centroamérica, en Austria —que es donde estamos en Europa— y alrededor también muy fuertes. La verdad es que América Móvil es una empresa preciosa, es una empresa que ha crecido.

Fundación TELMEX Telcel

SALUD

Hacemos cirugías extramuros en donde la Academia de Cirujanos pone su tiempo gratis. Con el IMSS tenemos un acuerdo donde ponen la clínica de manera gratuita y nosotros pagamos todo lo que se necesita para esta cirugía; te estoy hablando de cataratas, del labio leporino, paladar hendido y ortopedia.

JUSTICIA

Sacamos de la cárcel a la gente que está encerrada por pobre más que por delincuente; gente que se robó un bolillo, que se peleó afuera de una cantina y que por ley tienen derecho a una fianza, pero que a veces ni siquiera hablan español para saber que tienen derecho a una fianza o que es una fianza de 20 mil pesos.

Hemos sacado a más de 100 mil personas de la cárcel. Si en esos tres o cuatro primeros días lo sacas todo vuelve a la normalidad, si se quedan dos o tres años en la cárcel, pues sí están en la peor universidad en la que pueden estar.

