“No me fui del Zócalo por cobarde”: así contestó Dresser tras expulsión de marcha del 2 de octubre

Luego de ser agredida verbalmente y obligada a abandonar la marcha por la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, la politóloga y escritora Denise Dresser respondió a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que reprobó la intolerancia de las personas que acudieron a la movilización y la increparon en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque Dresser acudió a manifestarse en contra de la militarización del actual gobierno de López Obrador y a favor de la lucha feminista junto a otros colectivos de la sociedad civil, tuvo que retirarse de la Plaza de la Constitución para evitar ataques físicos.

“Jamás pensé vivir en un país donde se corriera a alguien por manifestarse en el Zócalo, espacio de todas y todos. Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad como lo he hecho desde hace décadas, gobierno tras gobierno”, dijo en la grabación.

Los reclamos en contra de la académica fueron motivo de debate, pues algunos la acusaron de intentar aprovecharse de distintas luchas para favorecer sus propios intereses, mientras otros se manifestaron a favor de la libertad de protesta y pluralidad en cualquier espacio público.

En este sentido, indicó que quienes la corrieron solo contribuyen a poner en peligro el pluralismo, uno de los pilares de la democracia. También, las acciones en su contra atentan contra a libertad, solo con el argumento de que no pertenece auténticamente al “pueblo” y es una “fifí”, “consevadora” o “neoliberal”.

Además, refirió que el país no le pertenece solo al presidente López Obrador o algún partido político, pues es de los ciudadanos.

“No me fui del Zócalo por cobarde, lo hice para evitar violencia a personas valientes que me acompañaron y me acuerparon. No interpreten mis lágrimas como señal de debilidad sino como muestra de mi dolor por mi país, porque México no le pertenece a López Obrador, ni al PRI, ni al PAN, ni al Ejército, ni a los oligarcas empresariales, ni a quienes se apropiaron del Zócalo, es el país de uno, de los ciudadanos, de ahora, siempre”, señaló.

De tal forma, Denise Dresser se negó a abandonar la lucha política y dijo que continuará alzando la voz en contra de los excesos, la militarización y el gobierno de AMLO.

