Libia y Turquía firman un acuerdo para la exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El primer ministro del Gobierno de unidad libio, Abdul Hamid Dbeibé, ha asistido este lunes en Trípoli a la firma de una serie de acuerdos para la exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo.

En el acto ha estado también presente el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu, quien ha destacado la importancia de los mismos y el refuerzo de la estrecha relación entre ambos países.

Este acuerdo está estrechamente vinculado con el acuerdo de reconocimiento de fronteras marítimas y aguas territoriales firmado en 2019 a costa de las aguas que corresponderían a Grecia. Entonces también se firmaron convenios de colaboración militar.

"Hemos firmado un Memorándum de Entendimiento para la exploración de hidrocarburos en aguas territoriales libias y en suelo libio a cargo de empresas mixtas turco-libias", ha destacado Çavusoglu en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial turca, Anatolia.

Al ser interrogado por lo que podrían decir terceros países de este acuerdo, Çavusoglu ha afirmado que "no importa lo que piensen" porque son acuerdos suscritos entre dos países soberanos y que benefician a ambos. "Los terceros países no tienen derecho a interferir", ha subrayado.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores libia, Najla Mangoush, ha destacado la importancia de este acuerdo en el actual contexto de "la crisis ucraniana y sus repercusiones" en el mercado de la energía.

En respuesta, el Servicio Europeo de Acción Exterior ha publicado un comunicado en el que argumenta que este nuevo acuerdo se basa en el Memorándum de Entendimiento de 2019 y Bruselas lo considera ilegal.

"No cumple con el Derecho del Mar y no puede tener consecuencias legales para terceros Estados. El nuevo acuerdo no se ha hecho público aún. Son necesarias más aclaraciones sobre su contenido. Hay que evitar acciones que socaven la estabilidad regional", ha añadido Bruselas.