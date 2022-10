Marcos Alonso: "Llegamos en un buen momento, pero no creo que seamos favoritos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Sabemos que es un partido importante. El Inter es un gran equipo, bien trabajado tácticamente, muy físico y con calidad arriba. Llegamos en un buen momento y sabemos de la importancia de los tres puntos. No creo que seamos favoritos, el Inter es un gran rival y será un partido difícil", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que deben "estar muy concentrados" en el Giuseppe Meazza. "Llegamos en un buen momento. Es un poco pronto para hablar de candidatos a la 'Champions'", indicó. "Tenemos equipo para pelear por todo, la motivación y el deseo están ahí, hace falta trabajar y plasmarlo en el campo. Estoy seguro de que llegarán buenos resultados", señaló.

Sin embargo, restó importancia al hecho de haberse puesto líderes de LaLiga Santander. "Lo importante es estar ahí a final de temporada. Hay que seguir trabajando de la misma manera, con muchas ganas, y que sigan llegando los resultados", subrayó.

Sobre su adaptación al equipo, el madrileño explicó que sigue intentando acoplarse al 100%. "Poco a poco voy adaptándome al nuevo equipo, al nuevo míster y a los nuevos compañeros. Intento estar al 100% para cuando el míster me necesite", dijo, antes de hablar de la posibilidad de jugar como central por la izquierda. "No sería la primera vez, si el míster lo considera intentaré dar lo máximo, aunque no sea mi posición natural".

"Acabo de llegar. Todos queremos jugar todos los partidos, pero mi misión es estar listo para cuando el míster me necesite. Veremos si voy entrando más, pero estoy contento y con muchas ganas", expuso, valorando la competencia en el lateral izquierdo. "La convivencia es muy buena con todos, el ambiente es muy bueno. Tanto la competencia como el buen ambiente se ven reflejados en el campo, es algo bueno para el equipo", continuó.

Por último, alabó el gran momento de forma del polaco Robert Lewandowski. "Le conocía de haber jugado contra él, ya le había sufrido. No me sorprende, si no es el mejor, es uno de los mejores. Esperemos que siga en esta dinámica", finalizó.