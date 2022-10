Tenis.-La polaca Iga Swiatek carga contra el calendario y renuncia a la Copa Billie Jean King

LONDRES, 3 (dpa/EP)

La tenista polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, ha criticado este lunes el calendario de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y de la WTA y ha anunciado que no participará en las Finales de la Copa Billie Jean King en Glasgow el próximo mes.

Swiatek aseguró que la falta de tiempo entre las Finales de la WTA, que se celebran en Texas, y el torneo de selecciones en Glasgow hace que todo sea demasiado arriesgado. Las Finales de la WTA finalizan el 7 de noviembre, mientras que las Finales de la Copa Billie Jean King, organizadas por la ITF, comienzan al día siguiente.

"Lo estuve pensando mucho y discutiéndolo con mi equipo, no podré jugar en la Copa Billie Jean King en Glasgow. Y me entristece. Lo siento mucho, porque juego con Polonia siempre que puedo y siempre doy lo mejor de mí. Jugar en Polonia este año (en las eliminatorias de abril) fue un honor y esperaba hacerlo de nuevo", explicó en Instagram.

"Estoy decepcionada de que los órganos rectores del tenis no hayan llegado a un acuerdo sobre algo tan básico como el calendario de torneos, dándonos solo un día para viajar por el mundo y cambiando la zona horaria. La situación no es segura para nuestra salud y podría causar lesiones. Voy a hablar con la WTA y la ITF para cambiar algo. Esta situación es difícil no solo para las tenistas como yo, sino principalmente para los aficionados", apuntó.

La ausencia de la campeona de Roland Garros y del US Open es un duro golpe para las Finales de la Copa Billie Jean King, que se disputarán del 8 al 13 de noviembre en el Emirates Arena. El evento cuenta con 12 equipos, incluida España, que se enfrentará a Gran Bretaña y Kazajistán en la fase de grupos.