Xavi: "No es un partido definitivo pero sí importante para el devenir del grupo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Tengo claro qué debemos ser mañana, a pesar de la envergadura del rival; queremos tener el balón. Es 'Champions', es un partido no definitivo, pero sí importante para el devenir del grupo", declaró en rueda de prensa. "Intentaremos demostrar personalidad y ser valientes", añadió.

En este sentido, recalcó que están "en un buen momento" y que tienen "que demostrarlo", y es consciente de que previsiblemente azulgranas e italianos tendrán que pelear por el segundo puesto del grupo. "Parece que es así. Hemos perdido los dos con el Bayern. Mañana es un partido trascendente, muy importante para nosotros, y el de la semana que viene, también. El vaticinio va más o menos por ahí. No podemos fallar mañana, nos lo hemos puesto en la cabeza", explicó.

Además, el preparador catalán, que confesó que tiene "en la cabeza" el once de este martes, apeló a mantener la esencia en el Giuseppe Meazza. "Una cosa es adaptarte y la otra es cambiar algo para generar cosas. Nos adaptamos muchas veces en estrategia, córner, en cómo defendemos, pero queremos seguir siendo protagonistas en el partido para dar un paso adelante", afirmó.

"Lo del estado de forma no es significativo. Es el Inter, es un bloque muy fuerte, Inzaghi es un gran entrenador, tienen sistemas de ataque muy dinámicos, dos puntas. Es un rival fuerte y difícil, el peor grupo de 'Champions' en años. Llegamos en buena dinámica de juego. Intentaremos igualar el juego de Múnich pero con buen resultado", prosiguió.

Tampoco dio importancia a las bajas de Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. "Más allá de las bajas, destaco el bloque del Inter, tienen movimiento automatizados. Merecieron ganar contra la Roma. Será muy difícil para nosotros ganar aquí mañana", indicó.

El técnico culé reconoció también que el liderato en LaLiga Santander les da "confianza". "Es un punto de moral y de confianza importante para nosotros. Las cosas se están haciendo bien, pero mañana es otra historia; venimos de no puntuar en Múnich y hay que demostrar personalidad. Es el momento de rendir en esta competición", expresó.

También recordó la importancia de haber encajado solo un gol en LaLiga. "Es importante defender bien, alto, no conceder muchas ocasiones. En la 'Champions' nos perjudicó mucho el gol de estrategia de Múnich", resaltó, antes de alabar al polaco Robert Lewandowski. "Su efectividad es tremenda. Los demás también tenemos que ayudar en el tema goleador. Estoy contento por Robert, los demás se tienen que ir sumando", manifestó.

"LA SEMIFINAL DE 2010 ES DE AGRIO RECUERDO PARA NOSOTROS"

En otro orden de cosas, rememoró la semifinal de la 'Champions' 2010, en la que, con él en el campo, cayeron ante los italianos. "No he tenido sentimiento de revancha. Lo he pensado, tuvimos que viajar en autobús por el tema del volcán. Ellos eran un equipazo bien entrenado por Mourinho. Fue muy polémico, pero es así. Es de agrio recuerdo para nosotros", apuntó.

A este respecto, considera que los colegiados deberían dar su versión tras partidos polémicos. "Creo que los árbitros tendrían que hacer dar ruedas de prensa para explicarse. Si se explican, los humanizaríamos más. Creo en la honestidad de los árbitros", insistió. "Ha perdido la importancia de jugar en casa o fuera, pero es positivo", aclaró sobre la desaparición del valor doble de los goles fuera de casa.

Por otra parte, Xavi confesó que conquistar la Liga de Campeones le parece más difícil que lograr el campeonato doméstico. "La 'Champions' es más complicada, porque tienes que estar en un momento ideal en el momento justo. Muchas veces un detalle te echa fuera. LaLiga es más justa", aseguró.

Por último, rechazó hablar sobre un posible regreso del argentino Leo Messi al FC Barcelona. "Quiero mucho a Leo, es un amigo, pero creo que no es momento de hablar de Leo. Espero que esté disfrutando en París y le deseo todo lo mejor", concluyó.